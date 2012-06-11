'Kürtaj ele alınmışken bekâret kemeri tamirine de eğilinse faydalı olur!..'

Mehmet Şevket Eygi

(MilliGazete, 11 Haziran 2012)

Zina serbest kürtaj yasak

Müslüman çoğunlukla bazı azınlıklar kürtaj konusunda zıt ve karşıt fikirlere ve görüşlere sahipler. Bu konuda anlaşmaları, orta bir yol bulmaları mümkün değil.

Müslümanlar kürtajın cinayet olduğunu ve yasaklanmasını istiyor.

Karşı taraf bedenimiz bizimdir, istediğimiz gibi yatar kalkarız, gebe kalırız ve çocuk aldırırız (öldürürüz) diyor. Onlara göre kürtaj bir hürriyet.

Katolik Kilisesi de kürtaja karşıdır, Papa, kürtaja kesinlikle izin vermeyiz dedi.

Ana karnındaki bir çocuk, dünyanın en korumasız yaratığıdır. Onun vahşice öldürülmesi hürriyetse, böyle bir hürriyet anlayışının yapmayacağı yoktur.

Ceza Kanunundan zina suçu ve bu suça verilen ceza kaldırıldıktan sonra ülkemizde seks suçları patlamıştır.

Kürtaj bayağı bir sektör haline gelmiştir.

Doktorlar tıp etiğine göre hastalarının gizli hallerini açıklayamazlar.

Büyük Millet Meclisi bir komisyon kursun, hasta ismi vermemek şartıyla jinekologlar, hastane sorumluları sorgulansın.

Bir yılda ne kadar kürtaj yaptırılmaktadır?

Bu işin parasal yönü nedir?

Kürtajda en düşük yaş kaçtır?

Kürtaj meselesi ele alınmışken bekâret kemeri tamiri konusuna da (isim vermeden) eğilinse faydalı olur sanıyorum.

Bundan sonra Türkiye'nin ahlâkı düzelir mi?

Pek sanmıyorum.

İnsanlar günah işleyen yaratıklardır. Önemli olan günahları büsbütün önlemek değildir. Günahları azaltmak ve açıkta küstahça işlenmemelerini sağlamaktır.

AB norm ve standartlarına göre zina ahlâksızlık ve suç değilmiş... Biz Müslümanlar için AB standart ve kanunlarından önce Allah'ın kanunları gelir.

Bursa gibi bir şehrimizde yaz aylarında Kültür Parkı geceleyin bir açık hava genelevine dönüyorsa artık iş bitmiş demektir.

Ar, namus, şeref, iffet şişeleri bir kere taşa çalınmayagörsün, tamiri çok zordur. Tamir edilse bile çatlak bir şişe olur...

Şehvetler galeyana gelince onları zapt etmek kolay olmaz.

Kanunlar, nizamlar, uygulama hep cinsel serbestlikten yanadır, cinsel azgınlıklar teşvik edilmektedir.

Sabah ezanlarında yataklarından kalkıp, Allah'ı anmak için camilere gidecek iradeye sahip olmayan Sünnî Müslüman çoğunluğun kürtaj konusunda köklü bir muhalefet yapacağına inanmıyorum.

Kürtaj taraftarlarının bir kısmı yüklü rantlar için sokaklarda feryat ediyor.

Kürtaj aleyhtarları için maddî, parasal rant yok ama mânevî rant var. Müslümanların çoğu, çok dünyevileştikleri için manevî ranttan anlamazlar.

Her neyse... Ne yapabileceksek yapalım ve kürtaj yasağı konusunda hükümeti destekleyelim.

Lakın zinanın tekrar suç sayılmasını sağlamak için de çalışalım, baskı yapalım.

Zina serbest kalacak, kürtaj yasaklanacak... Böyle bir şey gülünç olmaz mı? Dipsiz kile boş ambar...