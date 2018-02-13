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Kürt yönetimindeki uçuş yasağı umre ziyareti için kaldırıldı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'nce (IKBY), 25 Eylül 2017 tarihinde, yapılan 'bağımsızlık referandumu' sonrası Bağdat yönetiminin, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına getirdiği uçuş yasağının, bu bölgeden yapılacak umre ziya

13 Şubat 2018 19:14

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi\'nce (IKBY), 25 Eylül 2017 tarihinde, yapılan \'bağımsızlık referandumu\' sonrası Bağdat yönetiminin, Erbil ve Süleymaniye\'deki havalimanlarına getirdiği uçuş yasağının, bu bölgeden yapılacak umre ziyaretleri için kaldırıldığı belirtildi. 
IKBY\'ye yakınlığıyla bilinen televizyon kanallarında yayınlanan haberlere göre, Irak Başbakanlık Ulusal Operasyon Merkezi\'nden bugün yapılan açıklamada, Başbakan Haydar el-İbadi\'nin, Kürt yönetiminin denetiminde bulunan Erbil ve Süleymaniye\'deki uluslararası havalimanlarının umre ziyaretleri için açılması konusunda talimat verdiği belirtildi. 
Irak merkezi hükümetince, IKBY\'nin yaptığı \'bağımsızlık referandumu\'nun ardından alınan yaptırım kararları kapsamında, Erbil ve Süleymaniye\'deki havalimanları 29 Eylül 2017 tarihinde uçuşlara kapatılmıştı. 

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