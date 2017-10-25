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Kürt yönetiminde gözler Ankara'daki görüşmedeydi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Başbakanı Haydar El İbadi, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşürken, Bağdat'a bu sabah saatlerinden ateşkes ve referandumun dondurulması önerisi yapan Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gözü Ankara'daki

25 Ekim 2017 19:13

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Başbakanı Haydar El İbadi, bugün Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşürken, Bağdat\'a bu sabah saatlerinden ateşkes ve referandumun dondurulması önerisi yapan Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin gözü Ankara\'daki görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi\'nin açıklamasını Kürt yönetimine yakın televizyon kanalları canlı yayınladı.
Irak\'ta, Kürt bölgesel Yönetiminin 25 Eylül\'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra merkezi hükümetin tartışmalı bölgelere yönelik 16 Ekim\'de başlattığı ve Kerkük başta olmak üzere bir çok tartışmalı bölgeden Peşmerge güçlerini çıkarması ile yükselen tansiyonda gözler bugün Ankara\'da yapılan görüşmeye çevrildi. Sabah saatlerinde Bağdat\'a ateşkes, sorunların müzakere ile çözülmesi ve referandum sonuçlarının dondurulması gibi 3 öneride bulunan Erbil yönetimi gözü kulağı bugün Ankara\'da bulunan Irak Başbakanı Haydar El İbadi\'nin yapacağı görüşmelere ve  açıklamalara çevrildi.
Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi arasında yapılan görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında taraflar, Kürt yönetiminin son önerisi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Kürt yönetimine yakın televizyonların Erdoğan- İbadi açıklamalarını canlı yayınladı.

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