Kürt yönetimi Bağdat'tan çekiliyor

Kuzey Irak'ta Kürt Devleti kurma çalışması içinde olduğu değerlendirilen Kürt yönetimi, merkezi Bağdat yönetiminden çekilme kararı aldı.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberinde IŞİD'in Irak'ta ilerlemesi ve Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına yönelik hazırlık yapılması Bağdat yönetimi ile Kürt yönetimi arasında ipleri kopardı. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin, Erbil'i, "Terör merkezi" olarak suçlaması üzerine Kürt yönetimi, Kürt bakan, parlamenter ve diplomatlarına "Bağdat'ı terk edin" talimatı verdi.

Irak'ta IŞİD'in saldırısı ile birlikte defakto üç parçalı bir yönetimi ortaya çıkardı. Kuzey Irak'ta bağımsıtz bir Kürdistan ilan edilmesine yönelik Erbil'de hazırlık yapıldığı iddiası yerini Bağdat yönetimi ile Kürt yönetimi arasında sert suçlamalara bıraktı. Irak Başbakanı Nuri Maliki, haftalık konuşmasında, Barzani'nin IŞİD'in operasyonlarını Erbil'den yönetmesine izin verdiğini iddiasını ortaya attı. Barzani'ye, "IŞİD ve Baasçıların kurduğu operasyon yönetme odalarını dağıt" çağrısı yapan Maliki, Erbil'in İŞİD'in ve Baasçıların karargahına dönüştüğünü savundu. Irak Devlet Televizyonu'nda yayınlanan konuşmasında Maliki, peşmergeyi kast ederek Kerkük'te ele geçirilen silahları geri alacaklarını ve kente gelenlerin kendi asıl yerlerine döneceklerini kaydetti. Terör liderlerinin Erbil'de bulunuğuna dikkat çeken Maliki buna sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Maliki'nin konuşmasından bir kaç saat sonra Kürt yönetiminden Bağdat'a aynı sertlikte yanıt verildi. Erbil merkezli Rudaw gazetesine konuşan bir Kürt yetkili, Kürt yönetiminin, Bağdat'ta bulunan tüm Kürt görevlilerinin Bağdat'ı terketmesi, bu kente dönmek isteyenlere ise "Yerinde kal" talimatı gönderdiğini söyledi.

Haberde, "Kürdistan bölgesi yönetimi, Maliki'nin tehditlerine karşı ilk misillemeyi yaptılar. Buna göre Maliki kabinesinde görevli Kürt bakanlar ve parlamentodaki Kürt milletvekillerinin toplantılara katılmaması, Bağdat'tan ayrılması, dönenlerin Bağdat'a gitmemesi konusunda talimat verildiği" belirtildi.

Kerkük resti

Kürt yönetimi, Maliki'nin Kerkük mesajına ise "Biz durmayacağız, elimizden çıkan bütün yerleri alıncaya kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz" sözleri ile yanıt verildi. Rudaw'a açıklama yapan bir KDP yetkilisi, Bağdat'ın terkedilmesi ve bu kente gidilmemesi yönündeki kararın Kürt yönetiminin kararı olduğu ve bu karara bölgenin ikinci büyük partisi KYB ve diğer grupların uyacağını aktardı.

"Bağımsızlık Kürtlerin de hakkı ve bundan feragat etmeyeceğiz"

Kürdistan Bölge Başkanı Mesud Barzani, yaşanan krizle ilgili Irak halkına yönelik yönelik yayınladığı Arapça yazılı mesajda ise, Irak merkezi hükümetinin Kürt halkına karşı kirli bir kampanya başlattığını belirtti. Hükümetin tüm kurumlarının bu kampanyada kullanıldığını ifade eden Barzani, merkezi yönetimin Irak’ın paralarını Kürdlere karşı yürütülen kampanyada kullanıldığını kaydetti. Bağımsızlığın Kürtlerin de hakkı olduğu ve bundan geri adım atmayacaklarını vurgulayan Barzani, "Yıllarca anayasanın uygulanmasını bekledik ama Maliki anayasayı ihlal etmekten hiçbir zaman geri durmadı. Bunun neticesinde de Irak felaketten felakete sürüklendi. Irak’ta yaşananlardan Irak’ı yeni bir diktatörlük versiyonu ile yönetmek isteyenler sorumludur" dedi.