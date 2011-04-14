-KURT YAŞLI KADINI PARÇALADI KÜTAHYA (A.A) - 14.04.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde kurt saldırısına uğrayan 2 yaşlı kadından 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çulhalar köyü Dereboyu mevkisinde küçükbaş hayvanlarını otlatan Kezban Kartalmış (79) ve komşusu Şerife Erkip (76), ormanlık alandan gelen kurdun saldırısına uğradı. Şerife Erkip, başı, göğsü, bacakları ve boynuna aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kezban Kartalmış ise elindeki değnekle kurda karşılık vermeye çalıştı. Uzun süren boğuşmanın ardından ağır yaralanan Kartalmış, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki köye güçlükle yürüyerek yardım istedi. 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesine sevk edilen Kartalmış'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Erkip'in cesedi ise Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.