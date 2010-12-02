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Kürt ve Türk aydınları Miroğlu'nun tehdit edilmesini kınadı

Bir grup Türk ve Kürt aydını yazar Orhan Miroğlu'nun HPG'nin internet sitesinde tehdit edilmesini kınadı

02 Aralık 2010 02:00

T24- PKK’nin silahlı kanadı HPG’nin internet sitesinde yayınlanan bir yazıda Kürt aydını ve yazar Orhan Miroğlu'nun “Böyle giderse kırmızı kalemle çekilen bir çizgi devreye girer! Miroğlu da, mortoğlu olur bu toprakların tarihinde!" sözleriyle tehdit edilmesi bir kgup Türk ve Kürt aydını tarafından kınandı.  

Türk ve Kürt aydınlarının bildirisi ve imzacılar şöyle:

 

Biz aşağıda imzası bulunanlar;

Yazar Orhan Miroğlu’nu hedef gösterilmesini kınıyor; farklı düşüneni ve eleştirel düşünceyi zorla, silahla susturmaya çalışan zihniyetlerin karşısında olduğumuzu bildiriyor; özgürlüklerden yana bütün güçleri, barış çabalarını da güçleştiren bu tür tehditlere karşı tavır almaya çağırıyoruz.

 

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