Kürt Ulusal Konferansı yine ertelendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde 15-17 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Kürt Ulusal Konferansı 25 Kasım tarihine ertelendi.

Saad Abdullah Kongre Salonu'ndaki Hazırlık Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra basın mensuplarına yapılan açıklamada, IKBY'de 21 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimleri nedeniyle Ulusal Konferansın 25 Kasım'a ertelendiği belirtildi.

Kürt Ulusal Konferansı'nın daha önce 24-26 Ağustos tarihlerinde yapılacağı açıklanmış, ancak bu tarih 15 Eylül olarak değiştirilmişti. Son kararla birlikte konferansın düzenlenme tarihi ikinci kez değiştirildi.