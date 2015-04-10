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Dünya

Kürt televizyonlarına siber saldırı

Yüksek elektrik voltajı verilerek gerçekleştirilen saldırı sonucu televizyonların kabloları yandı

10 Nisan 2015 17:38

Uydudan Kürtçe yayın yapan Sterk Tv, Med Nuce, Ronahi Tv ve Mezopotamya Radyosu'nun prodüksiyon merkezlerine siber saldırı gerçekleştirildi. Saldırı elektrik voltajı yükseltilerek yapıldı. Voltaj yükselmesi sonucunda televizyonların kabloları yandı. Brüksel'de itfaiye ekipleri televizyonların bulunduğu bölgedeki voltajı yükselmesi nedeniyle elektriği kesti.

Belçika’nın Denderluuw kasabasında bulunan Sterk Tv, Med Nuce, Ronahi Tv ve Mezopotamya Radyo’nun prodüksiyon merkezi ve çevresine siber saldırı gerçekleştirildi. Yüksek elektrik voltajı verilerek gerçekleştirilen saldırı sonucu binanın kabloları eriyip yandı.

DİHA'nın haberine göre, Kürt televizyonlarının canlı yayınları siber saldırı yüzünden durdu.

Bölgedeki elektrikleri kesen itfaiye ekipleri ve teknik servisleri, buna rağmen halen hatlarda yüksek voltajın bulunduğunu belirterek siber saldırıyı doğruladı. Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor

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