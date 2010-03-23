Kürt tartışmasına Başbakan ‘ayarı’

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sinemacıları ağırladığı kahvaltıda, Oktay Kaynarca ile Lale Mansur arasında da “Kürt” tartışması yaşandığı ortaya çıktı.



Toplantıda söz alan Kaynarca, “Başarılı olmasına rağmen sadece Kürt olduğu için istediği yere gelemeyen birini gördünüz mü hiç?” diye sorunca, Lale Mansur, “Evet, ben çok gördüm” yanıtını verdi.





Bakan desteği yetmedi



Mansur’a “Nerede gördün? Olayı provoke etme” diyen Kaynarca, daha sonra Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’e dönerek, “Sayın bakanım siz de Kürt kökenlisiniz. Hiç Kürt olduğunuzu söylemekten utandığınız ya da sıkıntı çektiğiniz oldu mu?” diye sordu. Çelik’in “Hayır” yanıtına rağmen Kaynarca ve Mansur arasında devam eden söz düellosu, Başbakan Erdoğan’ın “Arkadaşlar tartışmayalım, çözümler üretmeye çalışalım” diyerek araya girmesiyle sona erdi.





Gerginlik yok fikirler var



Mustafa Altıoklar, Sırrı Süreyya Önder ile arasında geçen diyalog hakkında şunları söyledi: “Herkes istediğini söyleyebilir. Oraya konuşmaya, dertlerimizi anlatmaya gittik. Sırrı olaya bu şekilde bakıyordur, ben farklı bakıyorum. Yine söylüyorum; sinema beyaz perde değil, beyaz bir aynadır, toplumun aynasıdır. Stratejik bir sektördür. Anlayışa giden yol beyinden değil kalpten, demokrasiye giden yol da meclisten değil beyaz aynadan geçer. Biz orada tartışmadık. Herkes fikrini söyledi, konuştu, gerginlik yok."





