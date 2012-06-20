Kürt sorununda son üç haftada ne oldu?

Hakkâri Dağlıca’da 5 yıl aradan sonra tekrarlanan PKK saldırısında 8 asker şehit oldu. Çıkan çatışmada yaklaşık 20 PKK’lının da hayatını kaybettiği belirtiliyor. Çatışmanın Kürt sorununa dair iyimser havanın tekrar estiği bir dönemde meydana gelmesi saldırıya ilişkin olarak “gündem ayarlı provokasyon” yorumlarına yol açtı. Bu yorumlara dayanak olan son üç haftada peş peşe yaşanan gelişmeler kısaca şöyle:

30 Mayıs: Gazeteci Ayşenur Arslan, Kandil’de PKK lideri Murat Karayılan ile görüşen Avni Özgürel’i “Medya Mahallesi” programına konuk etti. Birkaç gün sonra Arslan, CNNTurk tarafından “erken tatil”e çıkarıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Haziran’da Diyarbakır’ı ziyaret etti.

6 Haziran: Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez Kürt meselesinin çözümü için yapılan zirvede buluştu.

6 Haziran: 90’a yakın tıp öğrencisi KCK operasyonları kapsamında gözaltına alındı.

7 Haziran: Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nı dâhil, üçü belediye başkanı 10 BDP’li gözaltına alındı. Kaya ile birlikte üç kişi 10 Haziran’da tutuklandı.

8 Haziran’da CNNTurk’ten Hande Fırat’ın sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, “Kuzey Irak’ta silah bırakmaya, teslim almaya kadar giden görüşmeler var. Bu sürecin başından beri ABD de işin içinde” dedi.

Başbakan Erdoğan, Atalay’ın ardından 12 Haziran’daki grup toplantısında “Kürtçe seçmeli ders olacak” dedi.

14 Haziran’da Hürriyet’te yayımlanan söyleşide BDP’li Leyla Zana “Bu işi Erdoğan'ın çözeceğine inanıyorum” dedi.

Zana’nın açıklamaları ardından BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Her kim ki ‘Başbakanın çözeceğime umutluyum’ diyorsa kendini kandırır, sadece kendini aldatır. Başka kimseyi peşine takamaz olsa olsa bu saflık olur” yorumunda bulundu.

15 Haziran’da bir televizyon programına katılan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “PKK'nın silah bırakması durumunda Abdullah Öcalan'a ev hapsinin gündeme gelebileceğini” söyledi.

Başbakan Erdoğan, G20 zirvesi için Meksika’ya gitmeden önce 17 Haziran’da yaptığı açıklamada “Leyla Zana'nın görüşme talebi olursa kendisiyle görüşmekten kaçmam" dedi.

Başbakan Yardımcısı Arınç da Zana’nın açıklamalarını değerlendirdi ve “Söyledikleri göz ardı edilecek şeyler değil” dedi.

18 Haziran’da Neşe Düzel’e söyleşi veren Avni Özgürel, Karayılan’ın 2011’de gerçekleşen Silvan çatışmasına dair “Yerel unsurlar yaptı, kontrol edemedim” dediğini aktardı.

PKK liderlerinden Bahoz Erdal, 19 Haziran’da Özgür Gündem’de yayımlanan açıklamasında Atalay ve Arınç’ın iddialarını yalanlayarak “PKK güçleri olarak bizim gündemimiz bu soykırım operasyonlarına karşı direnişi geliştirmek ve yükseltmektir” dedi.

19 Haziran:

Hakkâri’ye bağlı Dağlıca’da çıkan çatışmada 8 asker öldü, 19 asker yaralandı. Terör zirvesinden sonra yapılan açıklamaya göre 18, basındaki genel bilgilere göre 20 PKK’lı çatışmada hayatını kaybetti.

BDP Genel Başkanı Demirtaş, Dağlıca çatışması sonrasında ” PKK her türlü silahlı faaliyetine son versin” dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani,”Bu olaylar barışçıl çabaları bertaraf ediyor” dedi.

Başbakan Erdoğan, G20 zirvesinin gerçekleştiği Meksika’dan CHP’ye seslenerek “İlla 4 tane partinin katılması diye bir gayretin içinde olmaya gerek yok. Ana muhalefet bu noktada iktidar partisiyle dayanışma içerisinde, heyetlerimize talimatları vererek görevlendirelim ve çalışmaları yoğun bir şekilde başlatalım, bugüne kadar atılmamış adımlar varsa onları süratle nasıl atacağımızı da ona göre belirler ve yürütme olarak da bu adımları atarız” dedi.