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Kürt sorununa karşı 2. eşi öneren Başkan'a inceleme

İçişleri Bakanlığı, Kürt sorunu ile ilgili 2. eş alımı önerisi nedeniyle AKP'li Rize Belediye Başkanı hakkında inceleme başlattı.

30 Haziran 2010 03:00

T24 - Kürt sorunun çözümü için "Güneydoğu'dan 2. eş alımı" önerisini ortaya atan AKP'li Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı hakkında AKP yönetimi tarafından inceleme başlatıldı. Bu arada açıklamalarının montaj ile esas mecrasından uzaklaştırıldığını iddia eden Bakırcı, bugün (30 Haziran 2010) düzenlediği basın toplantısında sözlerinin yanlış anlaşıldığını, montajlandığını belirterek kamuyoundan özür diledi. Bakırcı, maksadının Türk, Kürt, Laz ve diğer unsurlar arasındaki birliği sağlamlaştırmak için akrabalık bağlarının geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

'DP, 1950'de CHP'yi kaptmalıydı' sözlerine inceleme

Kürt sorununun çözümü için ‘hasımlık yerine hısımlık’ formülünü ortaya atan Rize Belediye Başkanı Bakırcı, hısımlığın gelişmesi için ikinci eşlerin Doğu’dan alınmasını önerisi üzerine AKP yönetimi, hakkında inceleme başlatıldı.


Bakırcı: Sözlerim çarpıtıldı, özür dilerim


Bu arada Bakırcı bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, dün (29 Haziran 2010) gerçekleştirdiği açıklamasının yanlış anlaşıldığını ve çarpıtıldığını belirterek, kamuouyundan özür diledi:

"Bahse konu olan açıklamam bir basın toplantısı veya bir basın bildirisi değildir. Dün, doğulu bir avukat kardeşimle evlenerek Kahramanmaraş'a gelin giden Belediyemiz Hukuk İşleri Müdiresi avukat hanım kardeşimin düğün töreni sırasında gazetecilerle doğudaki terör meselelerini değerlendirirken, Belediye Başkanlığım döneminde hemen hemen doğunun tüm illerini dolaştığımı, geçen hafta eşim ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu bir ekiple Van'a gittiğimi, kardeşlik ve gönül köprüsü projesi kapsamında doğuya gitmeye devam edeceğimi söyledim. Sohbet esnasında, bundan 50 yıl önce Rizeli bir çok hemşehrimizin eşlerinin doğu kökenli olduğunun herkesçe bilindiğini, bunun yanında bölgemizden doğuya birçok gelinin gittiğini belirttim. Hısımlık ve akraba bağlarının o yıllarda çok gelişmiş olduğunu ve bölgeler arasında ticaretin de yaygın olduğunu vurguladım."

'Vermek istediğim mesajdan farklı bir anlam ortaya çıktı'

Başkan Bakırcı, "Bu bağlamda devam eden sohbet esnasında, doğu illerinden kız alış verişlerin devam etmesi gerektiğini, son yıllarda bazı unsurlar tarafından atılmak istenen nifak tohumlarının bu şekilde akraba bağlarının güçlendirilerek bertaraf edilebileceğini belirttim. Sohbet sonrası yapılan röportajda aynı fikirlerimi yineledim. Vermek istediğim mesajdan tamamen farklı bir anlam ortaya çıktı. Maksadım kız alıp vermekle, Türk, Kürt, Laz ve diğer unsurlar arasındaki birliği daha da sağlam temellere oturtmak için akrabalık bağlarının geliştirilmesine katkı sağlamaktı" dedi.

Açıklama sonrası basın mensuplarının soru sormasına izin vermedi

Kameralara açıklama yapmasına rağmen konuşmasının medya tarafından montajlanıp esas mecrasından uzaklaştırılarak yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğini iddia eden Bakırcı, "Bu yanlış anlaşılmadan dolayı tüm kamuoyundan özür diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı. Bakırcı, basın mensuplarının soru sormasına da izin vermedi 


Kırklareli Valisi de 'DP, CHP'yi kapatmalıydı' demişti


Daha önce de katıldığı Abant Platrofmu'nda konuşan Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu'nun "DP, 1950 yılında CHP'yi kapatmalıydı" sözlerinin ardından hakkında inceleme başlatılmış, Aydoğdu'dan ifadeleriyle ilgili olarak "tarihsel tespit" açıklaması gelmişti.


AKP'li Bakırcı ne demişti?


Güneydoğu’da ikinci eşin yaygın olduğunu da belirten Halil Bakırcı, “Geçmişte Karadeniz insanı da bunu kabulleniyordu ama bugün kabullenmiyor” dedi. Bunu biraz devletin desteklemesini isteyen Halil Bakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kültürümüzde var'

Zaman zaman ikinci eşler de olmuştur. Bu bizim kültürümüzde vardır. Kanunlarımız buna müsait değildir ama maalesef Türkiye’de oluyor. İnsan belli bir yaşa gelmiştir, çocuğu olmuyor veya eşi rahatsızdır. Bunu söylemek istemiyorum ama Türkiye’de görünen bir gerçek vardır. Bu gerçeği kabullenelim.

'Metres tutacağına...'

İnsanlar, evlilik ihtiyaçlarını metres veya benzer şekilde tamamlıyor. Bu tip insanların bunlara girmemesi lazım.

Bu bölgelerden evlilik ve hısımlıkları artırarak, devletin de teşvikiyle önümüzdeki 30 yıl gibi bir sürede yaşanan sorunların aza ineceğine ve çözüleceğine inanıyorum. Yoksa askeri yöntemle kavga ve dövüşle çok ciddi bir şekilde çözüleceğine ben inanmıyorum. Azalır, tekrar tırmanır.

'Öncelik bekârların'

Bu teşviklerle birlikte olayların aşağıya ineceğine inanıyorum. Bu tip evlilikleri öncelikle bekarların tercih etmesi gerekir. Bu tür evliliklerin o bölgelerden yapılarak akrabalık bağlarını artırıp hısımlığın hasımlığı kaldırmasına yol açmalıyız.

Bizim bölgemizde de eskiden kan davalı ailelerin barışması için iki aile arasında evlilikler yapılırdı. Bu bizim ve doğunun kültüründe vardır. Bunları teşvik ederek artırılmasıyla sorunların daha sorunsuz bir şekilde çözüleceğine inanıyorum.

Ailemde çok iyi derecede Kürtçe konuşanlar vardı. Hiçbir ayrım olmamıştı. Hemşehrilerimiz ile o bölge halkı arasında karşılıklı evlilikler oldu ve bugün akrabalık bağları oluştu. Hısımlık, hasımlığı ortadan kaldırır."


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