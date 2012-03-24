'Kürt sorunun çözümünde sadece BDP ile görüşebiliyoruz'

T24 - Batman'da AKP il kongresine katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kürt sorunun çözümünde CHP ve MHP'nin kendilerinden uzak kaldığını sadece BDP ile görüşebildiklerini söyledi.

Arif Arslan'ın Radikal gazetesinde yer alana haberine göre; Bekir Bozdağ, "Biz engelleri bir bir ortadan kaldırdık. Her yere aynı gözle bakan siyaseti ortaya koyduk. Birileri Kürt sorunun çözümünden rahatsızlık duyuyor. Son nevruz olayları ortadadır. Güvenlik önlemleri elbette alınacaktır. 'Buradan başka fotoğraf vereyim’ diyenler yanlış yapmıştır. 300-400 milyar doların teröre harcandığı söyleniyor. Benim şahsı fikrim ise trilyonlar akıyor" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Maliye Bakanı Bakanı Mehmet Şimşek, partilerinin Batman il kongresine katıldı. Bakan Şimşek, kongredeki konuşmasına Türkçe ’Başım gözüm üstün geldiniz. Bugün demokrasi günüdür’ anlamına gelen Kürtçe, ’Ser sera ser çava hatin. İro roja demokrasiye’ diyerek başladı.

Hükümetlerinin icraatlarını anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Son 1-2 yıl içindeki değişime bakın. Büyük bir değişim yaşanıyor. Gaziantep’in başardığını Batman’da başaracak. Batmanlılar fakirliği ve cehaleti yensin diye uğraşıyoruz. Bütçeden en fazla payı ayırdığımız alan ise eğitimdir. Eğitime ödenek 56 milyarı aştı. Geçmişe oranla 5 kat öndeyiz. Bundan böyle tablet bilgisayarla bu yöredeki öğrenciler istediği eğitimi alacak. Son 10 yılda 307 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Başkaları huzuru bozuyor. Biz ise, eser siyaseti yapıyoruz. GAP’a inanılmaz bir ödenek ayırdık. Yakın tarihte bu bölge cazibe merkezi olacak. Batmanlılar’ın nevruz bayramını kutluyorum. Maalesef Batman son nevruz olaylarında kötü görüntülerle gündeme geldi. Bana verilen bilgiye göre 2 bin 500 kişi toplamışlar. Artık eskisi gibi kitle toplayamıyorlar. Halkı bir araya getiremiyorlar. Vatandaş eskisi gibi etkinliklerine ilgi göstermiyor. Kocaeli’deki nevruz etkinliklerinde bir annenin, kızını onların ellerinden nasıl almaya çalıştığını izledik."

'Dinde alternatif cuma olmaz'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise, Kürt sorunun çözümünde partililerinin üzerine düşeni yaptığını söyledi. Bozdağ, ırkçılığa ve etnik milliyetçiliğe karşı olduklarını belirterek, BDP ve DTK’nın sivil itaatsizlik eylemi adı altında meydanlarda cuma namazı kaldırmalarını eleştirdi. Bozdağ, "Dinde alternatif cuma yoktur. Müslümanları ibadet ettiği yer mabet olan camidir. Bu Hindistan’da da ABD’de de diğer ülkelerde böyledir. Nereye giderseniz gidin, ibadetin yeri mabetlerimiz olan camilerdir. Dini bilmeyenler, anlamak istemeyenler maalesef alternatif cami yerleri ve cumaları ortaya koyabilmektedir. Müslümanlar, bunu alternatif kabul etmez. Biz din tüccarlarına da karşıyız" dedi.

'CHP ve MHP uzak kaldı, BDP ile görüştük'

Bozdağ, Kürt sorunun çözümü konusunda da ciddi adımlar attıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Kürt meselesinin çözümlenmesi için bu sorunu nasıl ortadan kaydırırız diye çaba sarf ediyoruz. Kürt meselesinde ilk defa merhum Özal adım attı. AK Parti hükümeti ve bu kadrolar Kürt sorunu çözümü konusunda çalışma başlattı. Bu sorunu çözecek kadro da AKP’dedir. Genel Başkanımız ve AK Parti’nin kadroları elini taşın altına koydu. Bu sorunun çözümü konusunda görüş istediğimiz CHP ve MHP bizden uzak kaldı. BDP’yle görüşebildik. CHP ve MHP’ye sesleniyorum, konuşsaydınız, şu önerileri sunuyoruz deseydiniz. Daha demokratik bir tavır olmaz mıydı? Maalesef bu iki parti bu soruna katkı vermekten uzaklaştılar. Oysa Kürt sorunu hepimizindir. 75 milyon kişinindir."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Kürt sorununda yaptıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce bu sorunun özgürce konuşabilmesi bile ciddi adımdır. Herkes bu sorunu tartışıyor. TRT Şeş’i biz hayata geçirdik. BDP karşı çıkıyordu. Bugün 24 saat süreyle Kürtçe yayın yapan özel radyo ve TV’ler yayındadır. Üniversitelerde Kürt dili üzerine araştırma bölümleri açıldı. Biz engelleri bir bir ortadan kaldırdık. Her yere aynı gözle bakan siyaseti ortaya koyduk.

Birileri Kürt sorunun çözümünden rahatsızlık duyuyor. Son nevruz olayları ortadadır. Güvenlik önlemleri elbette alınacaktır. Buradan başka fotoğraf vereyim diyenler yanlış yapmıştır. 300-400 milyar doların teröre harcandığı söyleniyor. Benim şahsı fikrim ise trilyonlar akıyor. Keşke bu paralar yatırıma harcansaydı. Ne Türkiye’de, ne Diyarbakır’da, ne de Batman’da işsiz kalmazdı. Tek derdimiz var, her yeri güvenli hale getirmek. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ankara’dan ahkam kesen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. İzmir yerine gel kongrelerini bu manzaralarla burada gerçekleştir. Bahçeli’ye söylüyorum, gel bu bölgelerde de kongrelerini yap. BDP’ye bir mesajım, Batı’daki diğer illerde de bizim yaptığımız kongreyi yapın. Biz her şeyden önce ortak dili yakalayan partiyiz."