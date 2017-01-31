Kürt siyasetinden ortak deklerasyon

Diyarbakır'da, bir araya gelen HDP, DBP, HDK, DTK ve TJA referandum ile ilgili yayınladıkları ortak deklerasyonda, yeni anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referandumda parti ve kurumlar olarak, "Hayır" oyu kullanacaklarını belirterek, "Anaysa referandumun da 'Hayır' çıkması, AKP-MHP şer ittifakının çökmesi ve yeniden Kürt sorununda demokratik çözüm sürecine dönebilme imkanı demektir" dediler.

Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Özgür Kadın Hareketi (TJA) bileşenleri Diyarbakır'da ortak yayımladığı deklerasyonla anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referandumda "Hayır" oyu kullanacaklarını duyurdu. DBP İl Başkanlığı'nda, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP'li milletvekilleri, DBP Eşgenel Başkanı Kamuran Yüksek, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'in yanı sıra çok sayıda kişinin katımıyla açıklanan referandum deklerasyonunu DBP Eş başkanı Kamuran Yüksek okudu.

"AKP-MHP anayasası

Yüksek, Türkiye'de yaşanan sorunların, 'Demokratik Cumhuriyet Anayasası' ile çözüleceğini belirterek, şu an yapılan anasaya değişikliğinde toplumun beklentilerine cevap vermediğini dile getirdi. Yüksek, "Türkiye Cumhuriyeti’nde 90 yıldır biriken toplumsal sorunların çözümünün başlangıcı “Demokratik Cumhuriyet Anayasası’dır. Ülkede yaşayan tüm halkların, inançların, toplumsal kesimlerin ve kadınların haklarını, özgürlüklerini tanımlayan, yerel demokrasi ve toplumsal katılıma dayalı idari-siyasi yönetim sistemini esas alan bir anayasa toplumsal sorunlarımızı çözecek, toplumsal barışımızı sağlayacak ve toplumu güçlendirecek olan bir anayasa olur. Fakat mevcut haliyle AKP-MHP ortaklığı ile ülke gündemine getirilen, bir çok usulsüzlükle TBMM’den geçirilen ve halkımızın huzuruna getirilecek olan Anayasa değişikliğinin, Kürt sorunu dahil, hiçbir toplumsal sorunu ve siyasi yönetim sorununu çözme imkanı ve kapasitesi yoktur. Bu anayasa, her şeyden önce AKP-MHP anayasasıdır. Tüm siyasi yapıların dahil olduğu bir anayasa olmadığı gibi, ruhu itibariyle etnik, milliyetçi, tekçi, cinsiyetçi ve merkeziyetçi bir anayasadır. Bu anayasanın içinde Kürt halkı da Türkiye toplumu da yoktur. Alevi toplumu, diğer kimlikler ve kültürlerin hakları ve özgürlükleri ile mütedeyyinler ve beklentileri yoktur"dedi.

"Hayır çıkması tüm toplum için yararlı olacaktır"

DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek, Referandumda "Hayır" çıkması tüm toplum için faydalı olacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu anayasa referandumunda 'Hayır' oyu vermek ve çıkacak olan 'Hayır' sonucuna sahip çıkmamız gerekir. Referandumda 'Hayır' çıkması gerçekten herkes için, tüm toplum için yararlı olacaktır. Böylelikle AKP-MHP ortaklığına dayalı merkeziyetçi, devletçi, tekçi, cinsiyetçi, milliyetçi bir anayasa yapımı engellenmiş olacaktır. Anaysa referandumunda 'Hayır' çıkması, AKP-MHP şer ittifakının çökmesi ve yeniden Kürt sorununda demokratik çözüm sürecine dönebilme imkanı demektir. Aksi durumda AKP’nin MHP ile ortak anayasa yapımı, ortak hükümet süreçlerine ve uzun süreli bir inkar, tasfiye ve savaş konseptinin uygulamada kalması anlamına gelecektir. Bu nedenle barış ve çözüm isteyen, çözüm sürecine dönülmesini isteyen tüm kesimlerin referandumda 'Hayır' demesi gerekmektedir. Topluma ve sorunların çözümüne yarar getirmeyecek bu anayasanın referandumda durdurulması sonrasında gelişecek süreç, yeniden çözüm ve müzakere masası olmalıdır. Çabamız ve siyasetimiz bu yönlü olacaktır. Bu konu da Abdullan Öcalan'ın son görüşmesinde 'Ben hala müzakere masasındayım, çözüm için projelerim var' demiştir. Sayın Öcalan’ın barışçıl çözüm yanlısı rolü ve toplumsal sorunların çözümü ve demokrasiye dayalı yeni anayasa görüşmeleri tüm toplum tarafından iyi bilinmektedir."

"Güçlü şekilde 'hayır' diyeceğiz"

Cumhurbaşkanının yetkileri ne olacağından önce, her gün can alan, ailelerin ocağına ateş düşüren, göçlere ve binlerce insanlık dramına ve ekonomik krize yol açan bu soruna öncelikle çözüm bulunması ve anayasal güvenceler oluşturulması gerektiğini dile getiren Yüksek, "Halkımız bu gidişe dur diyecek, bu anayasaya referandumda 'Hayır' oyu verecektir. Hiçbir sorunumuza çözüm getirmeyen, içerisinde Kürt sorunun çözümü olmayan, toplum olarak haklarımızı ve özgürlüklerimizi barındırmayan bu anayasaya onay vermeyeceğiz. Güçlü şekilde 'Hayır' diyeceğiz. Gerçekten yeni ve demokratik bir anayasa istediğimizi, içinde Kürt halkının, diğer tüm kimliklerin, toplumsal ve kişisel hakların, özgürlüklerin ve demokrasinin olduğu bir anayasa istediğimizi mevcut olanı en güçlü şekilde reddederek göstermeliyiz"diye konuştu.