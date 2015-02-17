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Kürt siyasetçiye seçme ve seçilme hakkından men cezası

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başkana 10 ay hapisle birlikte seçme seçilme hakkından men cezası verildi

17 Şubat 2015 15:23

Siirt'in Eruh İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Hüseyin Kılıç yargılandığı bir davada, 10 ay hapis cezası ile birlikte, 'hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılma' cezasına mahkum oldu. Kılıç kararın siyasi olduğunu, mahkemenin cezayı ertelemek yerine demokratik siyasetin önünü kesmek için kendisini bir de seçme ve seçilme hakkından yoksun bıraktığını belirterek, bir üst mahkemeye itirazda bulunacağını söyledi.

Eruh'ta 2013 yılında bir PKK'lı için kurulan taziye çadırına polislerin girmesini engellediği gerekçesiyle Eruh Belediye Başkanı Hüseyin Kılıç hakkında Eruh Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı. 'Polise mukavemet', 'Polisin görevini yapmasını engelleme' ve 'Devlet malına zarar vermek' iddiasıyla yargılanan Belediye Başkanı Kılıç'a, mahkeme '10 ay hapis cezası ve hüküm olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar seçme ve seçilme hakkı ile diğer siyasi hakları kullanmaktan, kamu kurumunda meslek edinme hakkı ve memuriyet hakkından yoksun bırakılma' cezası verdi.

Kararı değerlendiren Başkan Kılıç, mahkemenin iyi niyetli olmadığını öne sürdü. Önce verilen 1 yıllık hapis cezasının daha sonra 10 aya indirildiğini ve bunu ertelememesi gerekirken, ertelemediğini söyleyen Kılıç, olayda bir darp ve mukavemetin söz konusu olmadığını, kararın demokrasik siyasetin önünü tıkamak için alındığını ifade ederek, bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını söyledi.
 

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