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Kürt sanatçı Rojda serbest bırakıldı

Konser için Almanya'ya gitmek üzereyken gözaltına alınan Kürt sanatçı Rojda serbest bırakıldı

24 Kasım 2012 00:08

Almanya'nın Düsseldorf kentine konser vermek için gideceği sırada  Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Kürt sanatçı Rojda serbest bırakıldı.

Dün(23 Kasım 2012) akşam saatlerinde gözaltına alınan sanatçı bugün(24 Kasım) Bakırköy Adliyesi'ne çıkarıldı.

Savcılık tarafından işlemleri yapılan Rojda'nın, daha önce Siirt'te gözaltına alındığı bir soruşturmadan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma hakkında daha önce ifade vermesine rağmen bunun sistemden düşmemesi nedeniyle sanatçının gözaltına alındığı öğrenildi.

Durumun düzeltilmesi ardından Rojda serbest bırakıldı. Sanatçının tekrardan havalimanına giderek Almanya'ya geçeceği bildirildi.

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