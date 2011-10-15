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Kurt saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı ELAZIĞ (A.A)

15 Ekim 2011 19:17

-Kurt saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı ELAZIĞ (A.A) - 15.10.2011 - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kurt saldırısına uğrayan biri kadın iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bükardi Beldesinde yaşayan Uruç ve Can aileleri, Berik Değirmenleri mevkisinde tarlalarında çalıştıktan sonra dinlenmek üzere Dicle Nehri kenarına geldi. Bu sırada, nehir kenarında menengiç toplamak üzere gruptan ayrılan Ayşe Uruç (50), kurt saldırısına uğradı. Saldırıyı gören yeğeni Selahattin Can da (30) Uruç'un yanına giderek kurtla bir süre boğuştu. Saldırı sonuncu yaralanan Uruç ve Can, ambulans ve özel otomobille Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Uruç'un bacağından Can'ın ise yüzünden yaralandığı belirtildi.

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