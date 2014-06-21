Kürt petrolü İsrail'e gidiyor

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Türkiye üzerinden sevk ettiği ilk petrol İsrail'e gidiyor.
Liberya bandralı "Altai" adlı tanker, İsrail'in Aşkelon limanı açıklarında demirlemiş görünüyor. Ancak bu tankerin Ceyhan limanından yola çıkmadığına vurgu yapılıyor.
Ceyhan limanında Kürt petrolünün yüklendiği "United Emblem" isimli bir başka tankerin, petrolü Akdeniz'de "Altai" adlı gemiye sevkettiği kaydediliyor.
Petrol yüklü geminin yarın Aşkelon limanına girmesi bekleniyor.
Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Türkiye üzerinden dünya piyasalarına sattığı petrol, Erbil-Bağdat arasında yeni bir gerilime yol açmıştı.