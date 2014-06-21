T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kürt petrolü İsrail'e gidiyor

Liberya bandralı "Altai" adlı tanker, İsrail'in Aşkelon limanı açıklarında demirlemiş görünüyor

21 Haziran 2014 10:43

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Türkiye üzerinden sevk ettiği ilk petrol İsrail'e gidiyor.

Liberya bandralı "Altai" adlı tanker, İsrail'in Aşkelon limanı açıklarında demirlemiş görünüyor. Ancak bu tankerin Ceyhan limanından yola çıkmadığına vurgu yapılıyor.

Ceyhan limanında Kürt petrolünün yüklendiği "United Emblem" isimli bir başka tankerin, petrolü Akdeniz'de "Altai" adlı gemiye sevkettiği kaydediliyor.

Petrol yüklü geminin yarın Aşkelon limanına girmesi bekleniyor.

Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Türkiye üzerinden dünya piyasalarına sattığı petrol, Erbil-Bağdat arasında yeni bir gerilime yol açmıştı.

ETİKETLER

altaigemipetrolisrailkuzey ırakkürtpetrol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24