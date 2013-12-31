'Kürt Parlamenterler Federasyonu' kuruluyor

Türkiye, İran, Irak ve Suriye ve Avrupa ülkelerinde partilerde faaliyet gösteren Kürt parlamenterlerin içinde yer alacağı "Kürt Parlamenterler Federasyonu" adıyla özel bir federasyon kuruluyor. BDP milletvekillerinin federasyona üye olmaları durumunda, yeni bir tartışma gündeme gelebilecek.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, "Kürt Parlamenterler Federasyonu" oluşumunu Basnews'e değerlendiren Irak Kürdistan Bölgesi Parlamenterler Yüksek Kurulu Üyesi Halil İbrahim, Kürt parlamenterlerini biraraya getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda kurul olarak yakın zamanda Diyarbakır'a ziyarette bulunduklarını belirten İbrahim, "Kürt parlamenterleri ortak bir çatı altında buluşturmak için Avrupa ve İran’daki Kürd parlamenterler kardeşlerimize de teklif götürüldü ve onlar da bu teklife çok sıcak baktı” dedi.

Federasyon oluşumuna BDP ve HDP'li milletvekillerinin de sıcak yaklaştığını ifade eden İbrahim, "Her türlü desteği sunacaklarını açıkça belirttiler. Bu şekilde ortak bir federasyonda Kürd parlamenterlerin buluşması dört parçadaki Kürdlerin iradelerinin bir olması adına önemli bir adımdır. Böyle bir yapılanma bütün Kürd partilerinin ortak karar mercii olarak dünyada Kürdlerin haklı davasının savunuculuğunu yapabilir” diye konuştu.

İbrahim, önümüzdeki günlerde Türkiye, İran ve Suriye'deki Kürt parlamenterlerin Erbil'i ziyaret edeceklerini, kurulacak federasyonun bileşenleri ve karar mekanizmaları konusunda bilgi alışverişi yapılacağını söyledi.