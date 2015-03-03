Kürt öğrenci işkence edilerek öldürüldü; ev arkadaşları gözaltında!

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksek Okulu (MYO) Elektronik Bölümü öğrencisi Ramazan Fırat'ın beraber kaldığı 4 ev arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

DİHA'nın haberine göre, 28 Şubat günü evde işkence edilerek Fırat'ın öldürülmesiyle ilgili aynı evde kalan Mustafa Karakuş, Emrah Keleş ve adı öğrenilmeyen bir öğrenci gözaltına alınırken, diğer bir öğrencinin ise arandığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü'nde tutulurken, gözaltılara ilişkin savcılığın 72 saat ek süre verdiği belirtildi.

Lüleburgaz Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Fırat'ın cenazesi, yapılan otopside el bileklerinin kesildiği ve sırtından defalarca kez bıçaklandığı ortaya çıktı.

Cenaze, otopsi işleminden sonra Adıyaman merkeze bağlı Bölükyayla Beldesi'nde bulunan evine getirildi. Yüzlerce kişinin karşıladığı Fırat'ın cenazesi, evinin önüne getirilince anne ve babası sinir krizleri geçirirken, kadınlar Kürtçe ağıtlar yaktı.

Fırat'ın cenazesi Bölükyayla Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından belde belediye mezarlığına defnedildi.

Dayısı: Yaşananlar Fırat Çakıroğlu davası ile bağlantılıdır

Mezarlıkta konuşan Fırat'ın dayısı Mehmet Fırat, yeğeninin kimliğinden dolayı öldürüldüğünü söyledi. Fırat, "Yeğenim Ramazan'ın ülkücü olan gençlik tarafından işkence edilerek katledilmesi Ege Üniversitesi'nde yaşanan olaylarda öldürülen Fırat Çakıroğlu davası ile bağlantılıdır" dedi.