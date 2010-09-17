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Dünya

KÜRT MAFYA LİDERİNE SUİKAST MOSKOVA (A.A)

17 Eylül 2010 11:43

-KÜRT MAFYA LİDERİNE SUİKAST MOSKOVA (A.A) - 17.09.2010 - Rusya'da yer altı dünyasının önde gelen isimlerinden olan, "Dede Hasan" adıyla tanınan Aslan Usoyana adlı mafya lideri, dün akşam Moskova'nın en işlek caddelerinden olan Tverskaya'da saldırıya uğradı. Rus haber ajansları, ilk haberlerinde, bu akşam kentin en işlek caddelerinden biri olan Tverskaya'daki evinin yakınlarında saldırıya uğrayan Usoyana ve korumasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ajanslar, saldırının ardından yayımladıkları haberde, adamları tarafından hastaneye kaldırılan Rusya'nın Ezidi Kürtlerinden olan tanınmış mafya lideri Usoyana ve korumasının yaralı olduğunu ve tedavisinin devam ettiği kaydettiler. Rus, "Newsru.com" Rusya genel Savcılık yetkilileri, Usoyana ve korumasına yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayla ilgili, cinayet soruşturması yerine öldürmeye teşebbüs davası açtığını duyurdu. Görgü tanıkları, Usoyana ve korumasının Tverskaya Caddesi'ndeki evine girdiği sırada uzaktan keskin bir nişancının açtığı ateş sonucu vurulduğunu kaydettiler. Polis, Usoyana'ya yönelik suikast girişiminde kullanılan kurşunların, geçen yıl kesin bir nişancı tarafından öldürülen Rusya'nın tanınmış yer altı dünyası liderlerinden "Yaponçik" kod adlı Vyaçaslev İvankov olayındaki kurşunlarla aynı olduğunu açıkladı. Analistler, iki suikasta da aynı kurşunların kullanılmasının, iki olayın da birbiriyle bağlantılı olduğu mesajını verdiğini ileri sürdüler.

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