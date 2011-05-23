Kürt liderlerden Barzani'ye ilk ziyaret

T24- Kürt liderler Ahmet Türk, Şerafettin Elçi, Bayram Bozyel ve Hamit Geylani, Demokratik Toplum Kongresi’nin olağanüstü kurulunda alınan karar gereği, Irak bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani ve Kürt yönetimi ile görüşmek üzere yarın bu ülkeye gidiyor.



Türkiye’deki Kürt siyasi partileri temsilen gidecek olan heyetin bölgedeki gelişmeler, Kürt sorununun çözümü ve Ulusal Kürt konferansının yapılması için fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi. DTK sözcüsü Cemal Coşkun, bir heyetin de İstanbul ve Ankara’da STK temsilcileri, basın yayın organları ve meslek örgütleri ile görüşmelerde bulunacağını anlattı.



Sümer Park Resepsiyon salonunda basın toplantısı düzenleyen Cemal Coşkun, DTK’nın olağanüstü toplantısında aldıkları karar gereğince iki ayrı heyetin Ankara, İstanbul ve Bölgesel Kürt yönetimine giderek görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. Coşkun, bölgede seçim öncesi artan siyasi ve askeri operasyonlar ile bunun yarattığı gerilimin batı kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:



"Ankara ve İstanbul’a gidecek olan heyet, STK temsilcileri, Meslek örgütleri, basın yayın organlarının temsilcileri ile görüşecek ve bilgi alışverişinde bulunacak. Seçimlerde yüzde 10 barajı nedeniyle, BDP mecliste bulunmasını riske atmamak için seçimlere blok olarak bağımsız adaylarla girmek zorunda kaldı.



Daha önce ’Kürt sorunu benimdir, devlet yanlış yaptı’ diyen Başbakan 9 yıldır hiç bir çözüm üretemedi. Kürt sorunu konusunda siyasi ve askeri operasyonlarla sonuç almaya çalışmaktadır. Toplumsal olaylarda kullanılan orantısız güç toplumda derinlikli gerginlik içerisine sürüklemektedir."





'SINIRLARA DOKUNULMADAN ÇÖZÜM'



Cemal Coşkun, DTK adına Ahmet Türk, KADEP adına Şerafettin Elçi, BDP adına Hamit Geylani ve Hak-Par adına ise Genel başkan Bayram Bozyel’in yarın Kuzey Irak’a gideceğini kaydederek şöyle konuştu:



"Türkiye’deki bütün Kürtleri temsilen gidecek olan heyet bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve parlamentoda bulunan Kürt partileri yetkilileri ile görüşecek. Görüşmelerde bölgedeki son durumu, Kürt sorununun çözümü ve Ulusal Kürt konferansının yapılması gibi konular hakkında bilgi alış verişinde bulunacaklardır. Irak Kürdistanı’nın deneyimleri vardır. Bu deneyimlerden yararlanılacak. Devlete ve sınırlara dokunmadan çözüm için görüş alışverişinde bulunulacak."





'KANDİL İLE GÖRÜŞME PROGRAMDA YOK'



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan DTK sözcüsü Cemal Coşkun, Irak’a giden heyetin PKK yönetiminin bulunduğu Kandil ile temas kurup kurmayacakları ile ilgili bir soruya ise, "Programda şu anda böyle bir şey söz konu değil" dedi.

