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'Kürt kuma' talebi ifade özgürlüğüymüş

Rize Belediye Başkanı AKP'li Halil Bakırcı hakkında takipsizlik kararı verildi.

24 Şubat 2011 02:00

T24 - Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürt sorununun çözümü için, "Güneydoğu’dan ikinci bir eş alalım. Hasım değil, hısım olalım" diyen Rize Belediye Başkanı AKP'li Halil Bakırcı hakkında takipsizlik kararı verdi.



Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, Kürt sorununun çözümü için, "Güneydoğu’dan ikinci bir eş alalım. Hasım değil, hısım olalım" diyen Rize Belediye Başkanı AKP'li Halil Bakırcı hakkında yapılan suç duyuruları üzerine başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Belediye Başkanı Halil Bakırcı, geçen yıl Haziran ayında Kürt sorununun çözümü için, "Güneydoğu’dan ikinci bir eş alalım. Hasım değil, hısım olalım" önerisinde bulunmuştu. Kamuoyunda büyük tepki çeken açıklamaların ardından Bakırcı hakkında çok sayıda kişi suç duyurusunda bulundu. Rize Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Bakırcı hakkında yapılan suç duyuruları ile ilgili başlattığı soruşturmayı dün tamamladı. Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Özkorul tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Bakırcı’ nın ifadeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri gereği düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek takipsizlik kararı verildi.

Öte yandan AKP Genel Merkezi tarafından açılan disiplin soruşturması kapsamında Bakırcı’ ya partisinden de üç ay geçici ihraç verilmişti.


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