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Dünya

Kürt konferansı'nın ikinci kez ertelemesinin nedeni seçimler mi?

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenmesi planlanan Kürt Ulusal Konferansı'nın ikinci defa ertelendi

05 Eylül 2013 19:54

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenmesi planlanan Kürt Ulusal Konferansı'nın ikinci defa ertelenmesi kararında, taraflar arasındaki iktidar mücadelesinin etkili olduğu belirtildi.
 

Ertelemenin nedeni seçimler

 
Erbil'de düzenlenmesi planlanan Kürt Ulusal Konferansı'nın ikinci defa ertelenmesi kararının yankıları devam ediyor. CNN'in haberine göre, Hazırlık Komitesi, Kürt bölgesinde 21 Eylül’de yapılacak genel seçimleri gerekçe göstererek konferansı 25 Kasım'a erteledi. "Kuzey-güney arasındaki iktidar mücadelesi" olarak adlandırılan tartışma nedeniyle konferansın ertelendiği belirtiliyor. 
Hazırlık Komitesi'nin KDP’li üyesi Kemal Kerküki, konferansın IKBY'deki genel seçimler nedeniyle ertelendiğini savundu.
Hazırlık Komitesi Üyesi Azadi İnisiyatifi Koordinatörü Adem Özcaner de bazı üyelerin teklifi üzerine oy çokluğu ile konferansın ertelenmesine karar verdiklerini belirterek, "Saatler süren tartışmalar yaptık. Çoğunluğun kararıyla kongrenin, 25 Kasım'a ertelenmesine karar verdik. Kongreyi ertelememizin resmi nedeni bölgedeki seçimlerdir" dedi. 
 

Delegelerin paylaşılamaması sorun oldu

 
Hazırlık Komitesi'nde, hangi ülkeden kaç delegenin davet edileceği konusunda taraflar arasında başından beri bir uzlaşıya varılamadı. Özellikle PKK ve Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) temsil eden üyelerle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi temsil edenler arasında delegelerin paylaşımı konusunda bir anlaşma sağlanamadı. 
PKK, Türkiye, İran ve Suriye'den kendisine yakın grupların kongrede daha fazla temsil hakkı olduğunu savunurken, IKBY, ev sahibi olduğu gerekçesiyle Türkiye'deki Kürtlerle, Irak Kürtlerinin eşit sayıda temsil edilmesi talebinde bulundu. Komşularını rahatsız edecek herhangi bir sonucun çıkmasını istemeyen Barzani'nin, karşı yöndeki taleplere müsaade etmemesi, konferansın ertelenmesine neden oldu.
 

Barzani Rojova katliamını kabul etmiyor

 
Taraflar arasında Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak da anlaşmazlık çıktı. PKK ve PYD, Suriye'de Kürtlere yönelik bir katliam olduğunda ısrar ederken, Barzani, iddiaların araştırılması için Kürt Ulusal Konferansı bünyesinde 7 kişilik bir komisyon kurulmasını sağladı. Komisyon, hazırladığı raporda Suriye'de Kürtlere yönelik katliam olduğu iddialarını doğrulamadı. Bu tutum, taraflar arasındaki anlaşmazlığın daha da derinleşmesine neden oldu.  

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