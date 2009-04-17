Kürt konferansı yıl sonuna ertelendi

PKK’nın silahsızlandırılmasını sağlamak amacıyla Kuzey Irak’ın Erbil kentinde gelecek ay yapılması beklenen Kürt konferansının yıl sonuna ertelendiği öne sürüldü



Kürt örgütleri arasındaki diyaloğu artırmak ve terör örgütü PKK’nın silahsızlandırılmasını sağlamak amacıyla Kuzey Irak’ın Erbil kentinde gelecek ay yapılması beklenen Kürt konferansı ertelendi. Konferansın; Türkiye ve bölge ülkelerinin Bölgesel Kürt Yönetimi üzerinde yaptığı baskı nedeniyle ertelendiği ileri sürüldü.



Milliyet'in haberine göre; DTP heyetinin bir süre önce Kuzey Irak’a yaptığı ziyarette gündeme gelen Kürt konferansı ile ilgili çalışma “Komisyon Başkanı” sıfatıyla, Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani tarafından sürdürülüyordu. Ancak konferansa katılacak grupların temsili konusundaki görüş ayrılıkları ve PKK’nın temsiline ilişkin tartışmanın derinleşmesi, konferansı çıkmaza soktu.



Konferansa PKK’nın doğrudan katılması isteğinin Türkiye tarafından kesin olarak reddedilmesi, DTP’nin de konferansın “PKK’nın tasfiyesi” etrafında gelişmesine tepki göstermesi iptalin nedenleri arasında gösteriliyor. Bölgedeki Kürt kaynakları, konferansın “Kürt Ulusal Konferansı” adı altında yapılacak olmasının da Türkiye ve bölge ülkelerinde rahatsızlık yarattığını, bu nedenle ABD ve Kürt yönetimi üzerinde baskı oluşturulduğunu öne sürdü. Kaynaklar, 11 Nisan’da

Bağdat’ta gerçekleştirilen “Üçlü Zirve”de ise konferansın iptal edilmesi yönünde karar çıktığını öne sürdü.



Konferansın yıl sonuna doğru gerçekleşmesi yönünde planlama yapıldığı, ancak bölgedeki duruma göre bu tarihin de değişebileceği öğrenildi.

