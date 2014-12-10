Kürt Konferansı Brüksel'de başlıyor

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) 11'incisi yapılacak uluslararası Kürt Konferansı’na bu yıl da Türkiye ve dünyadan birçok önemli isim katılacak. Geçtiğimiz yıl konferansa video mesajıyla katılan Nobel Barış Ödülü sahibi Güney Afrikalı din adamı Desmond Tutu da yer alacak.

AP’de bugün başlayacak konferansta, Ortadoğu'daki kaos, Türkiye'deki çözüm süreci ve AB-Türkiye ilişkileri temel gündemler olacak.

10-11 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan konferansın düzenleyicileri arasında Nobel Barış Ödülü Sahibi Güney Afrikalı Desmond Tutu, Nobel Barış Ödülü Sahibi Şirin Ebadi, Avrupa Konseyi İyiniyet Elçisi ve Çevre Koruma Vakfı Sözcüsü Bianca Jagger, eski DEP milletvekili ve Sakharov Düşünce Özgürlüğü ödülü sahibi Leyla Zana, Profesör yazar Noam Chomsky ve yazar Yaşar Kemal bulunuyor.

Desmond Tutu katılacak

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 10’uncu Kürt Konferansı’na videolu mesajıyla katılan Desmond Tutu, bu yıl bizzat konferansın açılışına katılacak. Konferansta Türkiye'deki çözüm süreci ve Abdullah Öcalan'ın rolü birçok yönüyle geniş bir şekilde tartışılacak.

Ortadoğu'daki kaosa alternatiflerin de ele alınacağı konferansın ikinci gününde ayrıca Irak krizi, DAİŞ terörü ve Kürdistan bölgesinin durumu da değerlendirme konusu olacak.

ABD'nin tüm bu süreçlere nasıl bir katkı sunması gerektiği de konferansın tartışmaları arasında yer alacak.

Bu çerçevede AB Türkiye ilişkileri, Kürt sorunu, Fransa'da 9 Ocak 2013'te üç Kürt kadınının katledildiği saldırı değerlendirilecek. Bununla birlikte krizlerin çözümünde kadın perspektifleri başlıklardan biri olacak.

Konuşmacılar şöyle:

-Desmond Tutu, Güney Afrikalı Essa Moosa, Almanya'da çatışmalar konusunda önemli çalışmaları olan Berghof Vakfı Müdürü Hans-Joachim Giesmann,

-Portekizli sosyal demokrat grubundan Avrupa parlamenteri Ana Gomes, Hollanda'dan avukat Marieke van EIK,

-EUTCC Genel Sekreteri Michael Gunter, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi'nden Ofra Bengio,

-Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink, Avrupa Özgür İtitifak ve Yeşiller Grubu'ndan milletvekili Bodil Ceballos, Avrupa Bilrleşik Sol/Kuzey Yeşiller grubu'ndan Jurgen Klutte,

-Alman think tank kuruluşu SWP'den Günder Seufert,

-Fransa'da katledilen üç Kürt kadın devriminin davasını takip eden avukat Antoine Comte,

-ABD'den American Enterprise Institute üyesi Michael Rubin, Avrupa Birleşik Sol/Kuzey Yeşiller Grubu'ndan Francis Wurtz,

-HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, İmralı heyeti üyesi HDP milletvekili Pervin Buldan, HDP Eşbaşkan Yardımcısı Nazmi Gür, Kadın hareketi temsilcisi Gönül Kaya,

-KURD-AKAD kurumu başkanı Dersim Dağdeviren, Ankara Üniversitesi'nden profesör Arzu Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi'nden Abbas Vali, Ankara Üniversitesi'nden Bahar Şimşek,

-Türkiyeli gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Türkiyeli gazeteci Şirin Payzın, Gazeteci Hüseyin Yayman, Osman Kavala.