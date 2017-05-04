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'Kurt Kapanı 3'; İstanbul'un giriş çıkışları kapatıldı

Uygulamada durdurulan araçlar ve şahıslarda GBT kontrolü yapılıyor

04 Mayıs 2017 19:06

Anadolu ve Avrupa Yakası "Kurt Kapanı 3" uygulaması ile İstanbul polisi tarafından havadan, karadan ve denizden ablukaya alındı. 

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği uygulamada 100 ekip ve 1500 polis görev alırken, uygulamaya özel harekât polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.

İstanbul Polisi, "Kurt Kapanı 3" uygulaması ile kuş uçurtmuyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın bizzat yönettiği uygulamada Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinin aralarında bulunduğu noktalarda, 100 ekip ve 1500 polis görev alıyor. Uygulamada durdurulan araçlar ve şahıslarda GBT kontrolü yapılıyor. Uygulamaya özel harekat polisleri de zırhlı araçlarla eşlik ediyor.

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