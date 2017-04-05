Kürt heyet referandum görüşmeleri için Bağdat'ta

Kerkük'teki bayrak krizinin ardından üst düzey Kürt yetkililerden oluşan bir heyetin Irak Başbakanı Haydar El İbadi ve Meclis Başkanı Selim Cuburi ile görüşmek için bugün Bağdat'ta temaslarda bulunacağı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin'in de dahil olduğu heyet, bağımsızlık dahil olmak üzere Bağdat ve Erbil arasındaki ilişkileri konuşacak.

Ziyaretin Erbil'deki Kürt gruplarının talebi üzerine gerçekleştiği bildiriliyor. Kürt gruplar bu yılsonu gelmeden bir referandum yapılmasını istiyor. Kürtlerin bağımsızlığı için yapılması planlanan referandum 2014 yılından bu yana çeşitli sebeplerle ertelenmişti.

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (PUK) yetkililerinin Erbil'deki neredeyse bütün Kürt gruplarla görüşüp referandum için destek topladığı bildirildi.

Türkiye tepkili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kerkük İl Meclisi binasına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı çekilmesini sert bir dille eleştirerek Iraklı Kürtleri Kerkük'te astıkları bayrağı indirmeye çağırmıştı.

Zonguldak'taki bir toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Erdoğan, "Kerkük'te milli bayrak dışında ikinci bir bayrağın asılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. O bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Irak Bölgesel Kürt Yönetimine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönün" dedi.

Şubat ayında IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda göndere IKBY bayrağı çekilmesi tartışma yaratmıştı. Barzani ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Kerkük Valisi Necmettin Kerim, Kerkük Vilayet Meclisi'nde 25 Kürt temsilci tarafından onaylanan karar uyarınca hükümet binalarına kendi bayraklarının da asılacağını duyurmuştu. Vilayet Meclisi'ndeki oylama 16 Arap ve Türkmen üye tarafından boykot edilmişti. Vali Kerim oylamadan önce Kerkük Kalesi'ne Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı astırmıştı.

Irak'taki tartışmalı bölgelerden biri olan Kerkük'ün nüfusu Kürt, Arap ve Türkmenlerden oluşuyor. 2014'te Kürt peşmerge birlikleri IŞİD Irak'ın üçte birini ele geçirince Kerkük'ün kontrolünü ele almıştı.

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Reuters/SSB