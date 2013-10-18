Kürt Enstitüsü kurucusu Şefik Beyaz: Özel okul Kürtleri azınlık yapar

Kürt Enstitüsü kurucusu Şefik Beyaz, “Özel okul statüsüyle Kürtçe yabancı dil olur” dedi.

İstanbul Kürt Enstitüsü’nün kurucularından Şefik Beyaz anadilde eğitim hakkının özel okullarla sınırlı tutulmasının Kürtçe’yi fiilen azınlık dili statüsüne sokacağını söyledi. Şefik Beyaz, demokratikleşme paketinde yer alan bu düzenlemeyle Kürtçe’ye yabancı dil muamelesi yapılacağını kaydetti. Kürtçe’nin eninde sonunda kamuda kullanılacağını da belirten Beyaz, “Devlet aklı ya bunu kabul edecek ya da Kürtler bağımsız bir siyasi iradeye geçecek. Devlet aklı, bağımsız siyasi iradeyi kabul etmeyeceğinden anadilde eğitimi kabul edecektir” dedi.

Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil’in haberine göre, Kürtçe eğitim için gerekli alt yapının hazır olmadığını da ifade eden Beyaz’ın görüşleri şöyle: “Özel okullarda başlatılacak uygulamayla yasa delinmiş ya da bir kapı aralanmış olmuyor. Bu özel okullarda belli dersler yani Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji ve Coğrafya Kürtçe verilecek. Geri kalan dersler Türkçe olacak. Bu azınlık okullarında uygulanan bir yöntem. Kürtçe fiilen Ermenice, Rumca gibi azınlık dili statüsü kazanacak, kamusal alanın dışına itilecek.

Bu uygulama 2002’de çıkarılan Kürtçe kurslar yönetmeliğine tabi olacak. Anayasadaki 42. madde durdukça Kürtçe, Türkçe düzeyinde bir eğitim dili olmayacaktır. Başka türlü olabilmesi için Anayasanın 42. maddesinin mutlaka kaldırılması ya da değiştirilmesi lazım.

Devlet, Türkçe dışında kalan ulusal dillere eşit haklar tanımalı. Kürtlerin yoğun olduğu illerde, Kürtçe ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli. Kürtlerin dil meselesi bir yanıyla siyasidir. Çözümü de siyasidir.”