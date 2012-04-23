Kürt çözümü için Amerika devrede

BDP, eşbaşkanlar düzeyinde bir heyetle Kürt sorununu görüşmek üzere Washington’a gitti. Şerafettin Elçi: ABD artık bu işin içinde

BDP eşbaşkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ile BDP milletvekili Nazmi Gür ve DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün ABD’ye gitti. 29 nisana kadar ABD’de kalacak olan heyetin, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Gordon, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Namık Tan ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi hükümetinin ABD Temsilcisi Kubat Talabani ile görüşmesi planlanıyor. Ayrıca senato ve kongre üyeleriyle de biraraya gelecek olan heyet, Washington, San Francisco ve New York’ta bulunan Kürt toplum ve dernekleriyle halk toplantıları gerçekleştirecek.

Elçi: ABD artık işin içinde

Taraf ’a konuşan parti kaynakları, heyetin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşeceğini ve temaslarda bölgesel sorunların yanı sıra, parti eşbaşkanlarının salı günkü Meclis grup toplantılarında yaptıkları konuşmalar temelinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağını söylediler. Federal Kürdistan Başkanı Mesud Barzani’nin Türkiye temaslarında baş başa görüştüğü Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi, Taraf ’a yaptığı açıklamada “ABD bölgesel barışın Kürt sorununun çözümünde olduğunu ve bu işin Filistin meselesinden bile daha önemli olduğunu nihayet anladı. ABD artık bu işin içinde. ABD, Kürt konferansının sonuç vermesinin PKK’nin de sürece dahil olmasından geçtiğini ve bunun ilk adımının çatışmaların son bulması olduğunun farkında” dedi.

Barzani eylemsizliği bekliyor

Kürt Konferansı’nın haziranda yapılmasının planlandığını ve ön hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Elçi, şöyle konuştu: “Sayın Barzani ile görüşmemizde kendisini umutlu gördüm. Ben de öyleyim. Ancak kendisi silahlar susmadan konferansın verimli olmayacağını açıkça söyledi. Kendisini en üst düzeyde ağırlayan ABD’de de bu görüşlerini ifade etti. ABD artık her zamankinden fazla önemsediği Kürt sorununun çözümünde Barzani’nin görüşlerine değer veriyor. Geçtiğimiz günlerde benimle de görüştüler. BDP’nin ve PKK’nin de bu sürecin içinde olmayı herkesten çok istediğini biliyorum. Ancak tutum belirlemiş değiller. Kendilerine bir yol açılırsa, olumlu işaretler alırlarsa bu kararı alırlar. Sayın Başbakan’ın Katar’dan yaptığı ‘PKK silah bırakırsa operasyonlar durur’ açıklamasını da bu bağlamda önemsemek gerekiyor. ABD temaslarında bu sürecin yolu açılabilir.”

Türkiye Avrupa’nın yıldızı olur

Kürt konferansının, PKK’nın tavrının netleşmesini beklemenin yanı sıra Ramazan ayı ve bölgenin iklim koşulları gibi nedenlerle de eylül ya da ekim ayına sarkabileceğini kaydeden Elçi, şöyle devam etti: “Mesud Barzani ile geçen seneki görüşmelerimizde Kürt konferansının adının Kürdistan Genel Konferansı olması noktasında uzlaşmıştık. Çünkü bölgedeki Türkmenler, Ermeniler vs. tüm unsurların barışın tahsisinde rol oynamak için bu toplantılara katılması bekleniyor. Eğer Kürt sorunu çözülürse Türkiye yalnızca bölgenin değil Avrupa’nın da bir numaralı devleti olur. Ama bunun için önce çatışmaların durması lazım. PKK’nin acilen bir eylemsizlik kararı ilan etmesi ve konferansa katılması gerek. Buna karşılık Türk devletinin operasyonları durdurması ve onurlu bir müzakere için Kürtlerin de eşit bir halk olduğu yaklaşımını içine sindirmesi lazım. İlk adım budur.”