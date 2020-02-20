'Kurt Cengiz'in son temyiz başvurusu da reddedildi: Onay verilirse zehirli iğneyle infaz edilecek

ABD’de cinayetten hüküm giyen ve idam sırasını bekleyen ‘Kurt Cengiz’ lakaplı Cengiz Koçaker’in son temyiz başvurusu da reddedildi. Florida Valisi’nin onay vermesi halinde zehirli iğneyle infaz edilecek.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Cengiz Koçaker (57), 2004 yılında bir taksi şoförünün bıçakla boğazını kesip parasını aldıktan sonra araçla birlikte ateşe verip öldürmek suçundan idam cezasına çarptırıldı. Babası Türk, annesi Porto Riko asıllı olan Cengiz Koçaker, mahkeme sürecinde kendisine isnat edilen cinayeti hep reddetti ve iftiraya uğradığını savundu. Ancak yanan aracın arka koltuğunda bulunan kız kardeşinin Cengiz’e ait olduğunu ifade ettiği kanlı fanila en ciddi delil oldu.

AIDS’li iddiası

Çeşitli suçlardan altı kez hapse giren ve daha öncesinde hayatının 23 yılını aralıklarla demir parmaklıkların arasında geçiren Koçaker, hapiste tecavüze uğradığını, AIDS’li olduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürerek ikinci kez temyiz başvurusunda bulundu. Ocak ayının sonunda temyiz başvurusu reddedildi. Florida Valisi’nin onay vermesi durumunda ‘Kurt Cengiz’ zehirli iğneyle idam edilecek.