Kürt basını açılımı değerlendirdi

ABD’nin “Kürt Açılımı”nda rölü olup olmadığına ilişkin tartışmalar devam ederken ABD’nin, “Kürt inisiyatifi” ile alakasının daha da artması beklentisi ifade ediliyor.

Kuzey Irak’ta yayınlanan The Kurdish Globe gazetesinde yer verilen bir makalede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Ağustos’ta grup toplantısındaki konuşması “tarihi” olarak değerlendirilirken, “Ordu liderliğinin MHP’nin eleştirilerinin çoğunu paylaştığı” iddia edildi.

ABD’nin tutumu da üzerinde durulduğu makalede “Kürt inisiyatifi”nin ABD Başkanı Barack Obama’nın Türkiye ziyaretinin ardından başladığı belirtilerek, “Amerika’nın, Türkiye’de Kürt barışına yönelik süreç ile alakasının daha artması beklentisi” de dile getirildi.

Haftalık The Kurdish Globe gazetesince Dr. Zafer Yörük imzası ile yayımlanan Türkiye’deki ‘Kürt barış girişimi’nin tarihi ve bugünkü gelişmeleri konulu makalede Başbakan Recey Tayyip Erdoğan’ın “Kürt Açılımı”na ilişkin olarak 11 Ağustos’ta TBMM’deki grup toplantısında yaptığı çok dikkat çekici konuşmayı “tarihi” olarak nitelenildirirken Erdoğan’ın, bu konuşmasında hükümetin Kürt sorununa “barışçıl çözüm”ü bulma kararlığını dile getirdiği belirtildi.

'Ordu'nun MHP'nin eleştirilerinin

çoğuna katılıyor' iddiası

Erdoğan’ın konuşmasının iktidardaki AKP’nin “Türk devletinin, Kürt sorununun konvansyonel ‘kırmızı bölgesi’ndeki ‘mayınlı alan’ında cesur bir adım attığının net bir göstegesi olduğu” vurgulandığı makalede, CHP ve MHP’nin hükümet görüşme talebini geri çevirdiği belirtildi. MHP’nin reddinin daha sert gerekçeleri ile dile getirildiği kaydedilen makalede MHP’nin de savcıları göreve çağırdığına işaret edildikten sonra ordunun tutumuna şu savlarla değinildi:

“Ergenekon soruşturmasının seyri nedeniyle ciddi yara izleri olan askerler, sessiz kalmaya yeğlerse de MHP tarafından dile getirilen eleştirilerin çoğunun ordunun liderliğince paylaşıldığını tahmin etmek zor değil.”

Buna karşın tüm göstergelerin Türkiye’de sadece AKP hükümeti değil, Türk devleti ve tüm toplumunun yeni bir barış ve barışma çığırının eşiğinde olduğuna işaret ettiği savunulan makalede DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün ABD Büyükelçisi James Jeffrey ile görüşmesi ve partinin Washington’da bir temsilciliğini açacak olmasına da dikkat çekilerek şu değerlendirmesi yapıldı:

“Türk, bu yöndeki mutakabatın zamanlanmasının sadece tesadüf olduğunu söylerse de ‘anlamlı bir tesaddüftür’. ABD Büyükelçisi, ‘Kürt girişimi’ni Türkiye’nin bir iç politikası konusunu gördüğünü vurgularken Amerikan Yönetiminin Kürt barışına yönelik gelişmelere ilişkin memnuniyetini dile getirmekte tereddüt etmedi. Amerika’nın, Türkiye’de Kürt barışına yönelik süreç ile alakasının artmasını beklemek için başka nedenlerimiz de var, örneğin, ‘Kürt inisiyatifi’nin Obama’nın Nisan ayında Türkiye’ye ziyaretini izlemiş olmasıdır.”