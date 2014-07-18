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Kürt anneler Kobane'nin savunması için silah kuşandı

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), Kobane'ye yönelik saldırılarına karşı seferberliğe katılanlar arasında Kürt anneler de var

18 Temmuz 2014 21:54

YPG Kobane Komutanı Mahmûd Berxwedan, Kobane'ye IŞİD'in arkesinde Türkiye, İsrail, ABD, İran ve Suudi istihbaratının olduğunu ileri sürdü.

Irak Şam İslam Devleti'nin saldırılarına karşı seferberliğin sürdüğü Kobane’de direnişe anneler de katıldı. Kürt anneler, silah kuşanarak, kontrol noktalarındaki görev yerlerine gidiyor.

YPG Kobane Genel Komutanı Mahmûd BerxwedanIŞİD’in saldırılarına karşı, NATO'nun ve ABD'nin sessiz kalmasını eleştirerek, "Türkiye’nin tepkisi nerede? 'IŞİD’e karşı savaşırım' diyen KDP’nin tavrı nerede? Adeta bütün dünya bu yapılanlara “evet” demiş. Demek ki herkes planlarını IŞİD perdesi arkasında yapıyor' diye konuştu.

Birçok devletin IŞİD'in örgütlenmesine alan açtığını ileri süren Berxwedan, "Mesela birçok üyesi Avrupa’dan. Rahatlıkla örgütleniyorlar buralarda. Mesela elimizde tutukluları var. Danimarka’dan Fransa’dan, Türkiye’den, Suudi Arabistan’dan, Tunus’tan, Çeçenistan’dan var. Demek ki bunlar uluslararası bir organizasyon. Bu saldırılar, Demokratik özerkliğin uluslararası güçler nezdinde kabul edilmemesinin bir sonucudur" dedi. 

 

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