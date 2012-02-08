-''Kürt Ahmet'' gözaltında ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ''haksız ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü'' operasyonu kapsamında gözaltına alınarak, mahkemeye sevk edilen zanlılardan ''Kürt Ahmet'' lakaplı Ahmet T'nin de arasında bulunduğu 7'si tutuklandı. Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'daki eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan ve dün gece yarısına doğru tamamlanan savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 39 zanlı, geceyi Emniyette geçirdikten sonra, öğle saatlerinde, nöbetçi mahkeme sorguları için bir kez daha adliyeye getirildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğinde sorguları tamamlanan 39 zanlıdan Ahmet T, Fatih Mehmet B, Turgay Ö, Erdal A, Murat O, Demet E. ve Tamer Ö, ''haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak, nitelikli yağma, tehdit ve kasten yaralama'' gibi bir dizi suçlamadan tutuklandı. Nöbetçi hakim, tutuklama kararında zanlılara ilişkin, ''kaçma ve kuvvetli suç şüphesini'' de dikkate aldı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı. Zanlıların yakınları, savcılık ve mahkeme sorguları sırasında adliye önünde bekledi.