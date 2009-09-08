Kürt açılımı Kuzey Irak'la ticareti arttırabilir

Kürt açılımıyla Kuzey Irak ile ticaretin artabileceğini öngören bankalar Erbil'e şube açmak için harekete geçti.



Hükümetin Kürt açılımının ardından bankalar Kuzey Irak’a akın etti. Açılımla birlikte Kuzey Irak Kürt Bölgesi ile Türkiye’nin ticaretinin daha da artacağını tahmin eden bankalar Erbil’de fizibilite çalışmaları yapmaya başladılar. Edinilen bilgilere göre uzun süredir Erbil ve Türkiye arasındaki ticaretin farkında olan bankalar bir süredir bölgede var olmak istiyorlardı. Ancak hem siyasi hem de güvenlik kaygılarıyla hareket edemiyorlardı. Bankalar, ükümetin

gündeme getirdiği Kürt açılımının tamamlanması ve bölgede barış ortamının sağlanmasıyla Kuzey Irak ile ticaretin daha da gelişeceğindan yola çıkarak bu şehirde şube açmak için fırsat kollamaya başladı. Bunun için ön çalışmaları yapan birçok banka hükümetin açılım olarak adlandırdığı politikaların hayat bulmaya başlamasıyla Erbil’de şube açacak. Bankaların Erbil ve Türkiye arasındaki ticaret ve para trafiği konusunda fizibilite çalışmalarına başladıkları

belirtiliyor.



“TEPKİDEN ÇEKİNİYORLAR”



Bölgede çalışma yapan bankalar hükümetin açılımına destek verdikleri şeklinde algılanmaktan çekindikleri için yaptıkları çalışmaları

şimdilik gizli tutuyorlar. Ancak bankaların üst düzey yöneticileri bölge

ile ilgilendiklerini de belirtiyorlar. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Erbil’e şube açma fikrini kendi aralarında konuştuklarını belirterek “Erbil

radarımızda olan bir yer” dedi. Bölgede çalışma yapan bankalar

arasında gösterilen İş Bankası’nın Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demiray,

“Bankamızın politikası gereği Irak dahil tüm bölge ülkeleriyle ilgimiz var. Bu bakımdan Irak’ta da şartlar el verdiği zaman bankacılık yaparız. Ama henüz alınmış bir karar yok” diye konuştu. Akbank’ın bir üst düzey yetkilisi de bölge ile uzun süredir ilgilendiklerini hatta bir durum raporu çıkarılmasıiçin çalışmalar yaptıklarını belirterek ancak bölgede siyasi hava ve

güvenliğin sakinleşmesini beklediklerini belirtti. Akbank, savaş sonrası Irak’ın yeniden yapılandırılması için kurulan Irak Ticaret Bankası konsorsiyumunda da bulunuyor. Banka, Irak ekonomisinin ihtiyaç duyacağı finansal hizmetleri

sunmanın yanı sıra, dış ticaret işlemlerine aracılık etmeye devam ediyor.



Son 1 yılda 15 yabancı banka temsilcilik açtı



Savaş sonrası ekonominin hızla geliştiği Erbil kentinde son bir yılda 15 yeni

banka açıldı. ABD, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden birçok özel bankanın Erbil’de de şube açmak için girişimde bulunduğunu ifade eden

sözde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Merkez Bankası Genel Müdürü AdhamKerim Darwiesh, “Kürdistan parası basılmayacak ancak Irak dinarı

üzerine Arapça’ya ek olarak Kürtçe yazılacak” demişti. Savaş sonrası

ekonominin hızla geliştiği Erbil’de birçok uluslararası bankanın ise şube aşmak için girişimde bulunduğu öğrenildi. Kuzey Irak’ın parasal vemali

konularda çok iyi olduğunu ifade eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Merkez

Bankası Genel Müdürü AdhamKerimDarwiesh, “SaddamHüseyin

döneminde Irak’ta sadece devlet bankaları vardı. Diktatörlük

rejiminin yıkılmasından sonra ülkede hızla özel bankalar açılmaya

başladı. Kuzey Irak’ın güvenlik açısından iyi olması ve ticaretin hızla

gelişmesinden dolayı bankacılık sektörü Kuzey Irak’a yöneldi. Hükümetimiz bütün bankalara her türlü kolaylığı sağlıyor” demişti.



Moda fuarı düzenlenmişti



Ağustos ayı içinde Erbil’de TürkModa Fuarı düzenlenmişti. Pyramids Group’un

organize ettiği ve Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (LASİAD), Kuzey Irak Kürt yönetimi, bölgedeki ticaret odaları tarafından desteklenen, ‘Erbil 5 IN1 UluslararasıModa Fuarı’ na dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen

151markası katılmıştı.





