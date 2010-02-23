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Ekonomi

Kurşunsuz benzine zam

23 Şubat 2010 11:58

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı litrede 8-9 kuruş zamlandı.
     
Zam sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara'da 3,68-3,69 lira, İstanbul'da 3,67-3,69 lira, İzmir'de de 3,67-3,68 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başladı.
    
95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı zam öncesinde litrede Ankara'da 3,59-3,61 lira, İstanbul'da 3,58-3,61 lira, İzmir'de ise 3,58-3,60 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyordu.
    
Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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