Kurşunsuz benzine zam

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı litrede 8-9 kuruş zamlandı.



Zam sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara'da 3,68-3,69 lira, İstanbul'da 3,67-3,69 lira, İzmir'de de 3,67-3,68 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başladı.



95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı zam öncesinde litrede Ankara'da 3,59-3,61 lira, İstanbul'da 3,58-3,61 lira, İzmir'de ise 3,58-3,60 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyordu.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

