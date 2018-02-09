Kurşunlanan sürücü, kaçarken kaza yaptı (2)

YAŞAMINI YİTİRDİ
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilinde uğradığı salırıda vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan Yakup Beşel, tedaviye alındığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı
09 Şubat 2018 14:00
YAŞAMINI YİTİRDİ
Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde otomobilinde uğradığı salırıda vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan Yakup Beşel, tedaviye alındığı Akyazı Devlet Hastanesi\'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
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