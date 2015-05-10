Kürsüden düşen Berlusconi solu suçladı!

İtalya'da eski başbakanlardan Silvio Berlusconi, parti toplantısında kürsüden inerken düştü ve bundan dolayı solu suçladı.

İtalya'nın bazı bölgelerinde 31 Mayıs'ta yapılacak kısmi yerel seçimler için partiler ve liderleri, seçim kampanyalarına ağırlık vermeye başladı.

Merkez sağın çatı partisi Forza Italia'nın (İtalya İleri) Başkanı Berlusconi de Ligurya bölgesinin başşehri Cenova'daki seçim çalışmalarına katıldı. Berlusconi, yaptığı konuşmada, partisinin adayı Giovanni Toti'ye destek istedi.

Merkez solun çatı partisi Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Başbakan Matteo Renzi'yi eleştiren Berlusconi, genç başbakanın yetkilerini, parlamento tarihinde görülmemiş şekilde, otoriter biçimde kullandığını savundu.

Berlusconi, konuşmasını tamamladıktan sonra kürsüden inerken düştü. Korumaları ve partililerin yardımıyla ayağa kalkan Berlusconi, düştüğü yeri partililere gösterdi. "İşte bu sol" diyen Berlusconi, düşmesinden solu sorumlu tuttu.