Kürsüde eleştirilen Sabancı'ya göre Erdoğan'ın konuşması 'muhteşem'di

Yeni Şafak, “Türkiye'nin yurtdışı itibarı zedelendi. Ülkede hukuk sistemi sorgulanmaya başlanmıştır” sözleri TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından sert bir dille eleştirilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in Erdoğan’ın konuşmasını “Muhteşemdi” sözleriyle değerlendirdiğini yazdı.

Gazetede yer alan haberede, “Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi. Ön protokolde Erdoğan'ı dinleyen Suzan Sabancı Dinçer, toplantının ardından, soruları yanıtladı. Sabancı Dinçer, Erdoğan'ın konuşmalarını nasıl bulduğu sorusuna, çok olumlu bulduğunu belirterek, 'Muhteşemdi' yanıtı verdi” ifadelerine yer verildi.

Yeni Şafak’ın bugünkü (20 Eylül 2014) nüshasında yayımlanan, “Muhteşemdi” başlıklı haber şöyle:

‘Muhteşemdi’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD konuşmasını, TÜSİAD'da yöneticilik yapmış isimlere sorduk. Rahmi Koç, 'çok olumluydu' derken, Suzan Sabancı 'muhteşemdi' yorumunda bulundu. Yalçındağ, Türkiye'yi elbirliğiyle yüceltme ve ortak hedeflere kilitlenme mesajlarını önemsediğini bildirdi. Boyner ise 'Diyalog açısından önemliydi' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. İstanbul'da önceki gün gerçekleştirilen toplantı dün ulusal gazetelerin tamamına yakınında birinci sayfa manşetiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği konuşmasını TÜSİAD üyesi iş adamlarına sorduk. Türkiye'nen en büyük holdinglerinin tepe yönetiminde bulunan iş adamları, Erdoğan'ın 4 yıl aradan sonra ve cumhurbaşkanı olarak Tüsiad toplantısına katılmasının önemine de dikkat çekti.

Koç ve Sabancı mesajları

Toplantının en ön sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinleyen Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, konuşmayı 'çok olumlu' bulduğunu söylerken, Erdoğan'ın 'bir banka genel müdürü' diyerek çelişkisine dikkat çektiği Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise Erdoğan'ın konuşmalarını nasıl bulduğu sorusuna karşılık, 'Muhteşemdi' diye cevap verdi.

'Boyner uyudu' tartışması

Toplantıda gözlerin çevrildiği diğer iki isim ise Gezi olaylarından bu yana gündemden düşmeyen Ümit-Cem Boyner Çiftçiydi. Cem Boyner, 'Erdoğan konuşurkun gözlerin kapattı' iddialarıyla gündeme geldi. Yeni Şafak'ın ulaştığı Ümit Boyner, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu ve Erdoğan'ın Tüsiad toplantısına katılmasının diyalog açısından önemli ve değerli olduğunu söyledi.

'Paralelle mücadele' desteği

TÜSİAD YİK Başkanı Erkut Yücaoğlu ise ev sahipliği yaptığı toplantının açılış konuşmasında paralel yapı ile mücadale edilmesi gerektiği yönündeki yönündeki vurgusunu Erdoğan'ın konuşmasından sonra da sürdürdü. Toplantı sonrası görüşlerini sorduğumuz Tüsiad Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadoğlu da 'Hukuk devletinde paralel yapının kabul edilmesi söz konusu olamaz. Toplantı çok verimli geçti' dedi.

Yalçındağ: İki mesajı önemsedim

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD'ın ilk kadın başkanı olan Arzuhan Doğan Yalçındağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından çıkardığım iki önemli mesaj olduğunu bildirdi. Erdoğan'ın 'Bizi büyümeden, ilerlemeden alıkoyan her ne varsa, bizi yavaşlatan her ne varsa onları hep birlikte söküp atma zamanıdır' mesajının altını çizen Yalçındağ, 'Burada sadece Türkiye'nin refah mücadelesinde, zenginleşme mücadelesinde ortaya konan bir siyasi irade yok, aynı zamanda bu mücadelede ortak hareket etme çağrısı da var. O yüzden bunu çok önemsedim' dedi. Yalçındağ; Erdoğan'ın 'Yumruk sıkma değil, tokalaşma zamanıdır… Aynı istikamete bakıyoruz ve aynı geleceği inşa edeceğiz ve bunu da hep birlikte başaracağız' söylemini ise kapsayıcı ve davetkar bir mesaj olarak çok önemsediğini vurguladı. Yalçındağ: 'Türkiye'nin ileriye doğru yeni bir hamle yapma zamanı geldi. Ortak bir hedefe doğru kilitlenmemiz, toplumca bir ortak hedefe yönelmemiz lazım. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'ın konuşmasındaki bu vurguların çok önemli.'

Boyner: Diyalog açısından önemli

Nazlı Ümit Boyner eşi Cem Boyner'in TÜSİAD toplantısında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada uyudu' iddialarını yanıtladı. Boyner haberin gerçeği yansıtmadığını okuduğu zaman çok üzüntü duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD'a gelip konuşma yapmasının diyalog açısından çok önemli ve değerli bulduğunu söyleyen Boyner 'Sayın Cumhurbaşkanı oraya gelmiş. Diyalaog kurmak için yapılmış önemli bir toplantı. Biz Cumhurbaşkanı makamına saygı duyuyoruz' diye konuştu.

Yücaoğlu'ndan Erdoğan'a destek

TÜSİAD YİK Başkanı Erkut Yücaoğlu, toplantıda, 'Hukuk devletinin, kendi içinde yaygın deyişle bir paralel devletin oluşmasına ve hukuku kendi gündemi doğrultusunda eğip bükmesine izin vermesi mümkün değildir. Aslında devlet yönetimi hiçbir gücün vesayeti altında olmamalıdır' diyerek tepki göstermişti. Toplantı sonunda da soruları yanıtlayan Yücaoğlu, 'Hukuk devletinde paralel bir yapının olması hiçbir devletin yönetim düzeni ile örtüşmez' dedi.

Koç: Konuşması çok olumluydu

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD YİK'de yaptığı konuşmasını 'olumlu' olarak değerlendirdi. Duayen sanayici, toplantıda Erdoğan ile yan yana oturdu. Erdoğan, 'Eski kırgınlıkları muhafaza etmenin hiç kimseye faydası olmaz, zaman yumrukları sıkma değil, tokalaşma zamanıdır' mesajını onaylayan Koç, Toplantı bitiminde otelden çıkışı sırasında Erdoğan'ın konuşmasını nasıl bulduğu sorulan Koç, 'Çok olumluydu, beğendim' dedi.

Suzan Sabancı: Muhteşemdi

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını değerlendirdi. Ön protokolde Erdoğan'ı dinleyen Suzan Sabancı Dinçer, toplantının ardından, soruları yanıtladı. Sabancı Dinçer, Erdoğan'ın konuşmalarını nasıl bulduğu sorusuna, çok olumlu bulduğunu belirterek, 'Muhteşemdi' yanıtı verdi.

Kadoğlu: Toplantı çok verimli geçti

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadooğlu da paralel yapıya tepki gösterdi. Toplantı sonrası görüşlerini sorduğumuz Kadoğlu, 'Hukuk devletinde paralel yapının kabul edilmesi söz konusu olamaz. Toplantı çok verimli geçti' yorumunda bulundu.