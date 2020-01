Kursiyerlerine 16 Nisan referandumu öncesi "Hayır diyeceğim" dedi; kademe ilerleme cezası yedi!

Turan Dal*

Mersin’in Silifke ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan Eğitim-Sen üyesi M.Y. adlı öğretmen, kursiyerlerin “Referandumdaki tavrınız nedir?” şeklindeki soruya “Hayır” cevabını vermesi üzerine kursiyerlerden biri tarafından propaganda yaptığı iddiasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet edildi. Hakkında soruşturma başlatılan M.Y.’ye, İl Disiplin Kurulu "kademe ilerleme durdurma" cezası verdi.

Verilen cezaya tepki gösteren Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, “Bir sohbet esnasında bir öğretmenin referandumda kullanacağı oyu açıklaması, cezai işlemlere konuluyor. Bu noktadaki duruşumuz, tavrımız, ortaya çıkartılan mağduriyeti gidermek için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaktır. Haklılığımız çok açık olduğundan kazanacağımızı düşünüyoruz” dedi.

"Haksızlığa uğradı"

M. Y. adlı öğretmene verilen cezaya ilişkin konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, “Eğitim Sen olarak, referandumdaki ‘Hayır’ tavrımızı her yerde ilan etmiştik ve M.Y. arkadaşımızda bizim üyemiz. Sendikasının almış olduğu karar doğrultusunda fikrini de beyan edebilir, açıklaya da bilir. Ama buna yönelik, arkadaşımızın referandumdaki tavrını belirtmesiyle dedikodu yapılarak şikayet edildiği, okulda ‘hayır’ çalışması yürütülüyor diye söylendiği ortada. Arkadaşımız hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya İl Disiplin Kurulu’na geldi. İlk Disiplin Kurulu da en ağır cezalardan birisi olan ‘kademe ilerleme durdurma cezası’ verdi. Biz Sendika olarak arkadaşımızın aldığı cezaya karşı mahkemeye başvurarak dava açacağız. Arkadaşımız bir haksızlığa uğramıştır” diye konuştu.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Referandum seçimlerine OHAL’ altında gidildiğini kaydeden Muşlu, “Hemen hemen her yerde ‘Hayır’ kampanyası yürütenlere baskı uygulandı. ‘Hayır’ kampanyası yürütenler rahat çalışma ortamı bulamadılar. Ama AKP hemen hemen her yerde siyasetin yasak olması gereken okullar da dahil olmak üzere, ‘Evet’ propagandasını çok rahatlıkla yaptı. Özellikle Milli Eğitim’de yandaş sendika üyesi idareciler aracılığıyla hemen hemen okulların yüzde 98’inde açık açık ‘Evet’ kampanyası yürütüldü. Burada yine bir çifte standartla karşılaşıyoruz. AKP’nin kendine muhalif her kesimi en ağır cezalandırma yöntemleriyle sindirme, bastırma ve diğer geri kalan insanlara örnek gösterme tavrındaki tarzı devam ediyor. Bu sürecin takipçisi olacağız. Arkadaşımızın yaşamış olduğu bu mağduriyeti gidermek üzere hukuk alanında hak arama mücadelesini sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bir sohbet esnasında bir öğretmenin referandumda kullanacağı oyu açıklamasına cezai işlemler uygulanmasını eleştiren Muşlu, “Bu noktadaki duruşumuz, tavrımız ortaya çıkartılan mağduriyeti gidermek için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapmaktır. Öncelikle Yerel İdare Mahkemesine başvurarak dava açacağız. Eğer burada davayı kazanırsak zaten arkadaşımıza verilen ceza durdurulmuş olacak. Karşılığında İl Disiplin Kurulu’nun itirazı olabilir. Bu durumda da Bölge İdare Mahkemesi’ne gidilecek. Ama biz Bölge İdare Mahkemesi’ne hatta Danıştay’a falan kalmadan, buradaki haklılığımız çok açık olduğundan kazanacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

*Turan Dal, Mersin'de haftalık olarak yayım yapan Kilikya gazetesinde çalışıyor.