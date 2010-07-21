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Kürşad Tüzmen'den PKK ve BDP'ye sert sözler

Kürşad Tüzmen: Bu bayrağın altında yaşayıp bu ülkenin suyunu ekmeğini paylaşan insanların bu bayrağı kabul etmemesi şerefsizliktir.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Eski Devlet Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen PKK terör örgütünü ve BDP’yi işaret ederek, "Bu bayrağın altında yaşayıp bu ülkenin suyunu ekmeğini paylaşan insanların bu bayrağı kabul etmemesi gibi bir şerefsizlik varsa, o zaman biz onlara diyoruz ki, onlar şerefsizdir. Bunların hangi kurum ve kuruluşlara uzantıları, kim nerede olursa olsun hangi mevkide olursa olsun onlar da şerefsizdir" dedi.


Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem’in Kürtler her şeyi ellerine geçiriyorlar yakında Türkler azınlıkta kalacak açıklamasına yönelik değerlendirmede bulunan Tüzmen, bu açıklamada bir ayrımcılık olmadığını Anayasa’daki Türk Milleti kavramının Türk bayrağı altında yaşayan herkesi kapsadığını söyledi. Tüzmen, Türk bayrağı altında yaşayan herkesin Türk olarak adlandırıldığını söyledi.


Tüzmen, PKK Terör örgütünü ve BDP’yi işaret ederek, "şerefsizler" ifadesini kullandı. 3 kez "şerefsiz" diyen Tüzmen, şöyle konuştu: "Bu bayrağın altında yaşayıp bu ülkenin suyunu ekmeğini paylaşan insanların bu bayrağı kabul etmemesi gibi bir şerefsizlik varsa, o zaman biz onlara diyoruz ki, onlar şerefsizdir. Bunların hangi kurum ve kuruluşlara uzantıları, kim nerede olursa olsun hangi mevkide olursa olsun onlarda şerefsizdir" dedi

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