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Kürşad Tüzmen röportajının cümle cümle analizi

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18 Haziran 2012 14:44

Ahmet Hakan

(Hürriyet, 18 Haziran 2012)

Allah razı olsun Gülden Aydın’dan...

Pazar günümüzü şenlendirdi resmen.

Hürriyet Pazar’da yayımlanan Kürşad Tüzmen röportajından söz ediyorum.

Her cümle bomba... Her cümle gülümsetiyor... Her cümle “Neymiş bu Kürşad Tüzmen” dedirtiyor...

Son aylarda beni bu denli şevke getiren bir metin okumamıştım.

Madem öyle...

Metnin hakkını verelim:

- TÜZMEN DİYOR Kİ: Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler.
- ANALİZ: Adam delirmiş ama durumu hoş göstermeye çalışıyor.
- TÜZMEN DİYOR Kİ: Tak tak tak.
- ANALİZ: Nerede trak / orada bırak.
- TÜZMEN DİYOR Kİ: 333 milyar dolar gibi seksi bir rakam...
- ANALİZ: Adam haklı... Denemesi bedava: “333” demeye çalışın bakalım... Dudaklarınız hayli erotik kıvrımlar içinde salınmıyor mu?
- TÜZMEN DİYOR Kİ: ODTÜ’de ülkücüydüm. Devrimcileri dövüp dövüp atıyordum. İki ülkücü 10 bin kişilik okulu sustaya çevirmiştik.
- ANALİZ: Herkes kendi sınıfını Hababam sınıfı sanır ya... İşte o hesap.
- TÜZMEN DİYOR Kİ: Benim oğlan Belgütay...
- ANALİZ: Bir oğlum olursa adı hazır: Belgütay...
- TÜZMEN DİYOR Kİ: Ulan erkekseniz...
- ANALİZ: Kaçmak erkekliğin kaçta kaçı idi?
- TÜZMEN DİYOR Kİ: Kadınlarla dövüşmem, sevişirim.
- ANALİZ: Kulağa Behçet Nacar film afişi cümlesi gibi gelmiyor mu?
- TÜZMEN DİYOR Kİ: Kasımpaşalıyız, bol paçalıyız. Başbakan’a diyorlar, aslı burada...
- ANALİZ: Hiçbir cümleden başı belaya girmese bile bu cümleden kesin girer.
- TÜZMEN DİYOR Kİ: ODTÜ’de lakabım kemik kırandı.
- ANALİZ: Bende kemik erimesi var, kemiklerim zaten çok zayıf... Bu yüzden bu cümleye yorum yapmayı sağlığım açısından uygun bulmuyorum.
- TÜZMEN DİYOR Kİ: Saçlarını boyayan erkekler mahşer pezevengi gibi oluyorlar.
- ANALİZ: Nitelemeye dikkat! Bu niteleme literatüre kesin girer.
- TÜZMEN DİYOR Kİ: Mevlana “yaşarken ölün” diyor. Ben mezarımı hazırladım, Karşıyaka Mezarlığı’nda yer aldım.
- ANALİZ: “Yaşarken ölün” cümlesinden “mezarlıktan mezar alma” sonucunu çıkaran ilk ve tek insan sanırım Kürşad Tüzmen’dir...

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