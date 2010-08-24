Kurs için gittiler ama alkolik oldular

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Öğrencilerin başı boş dolaştığı ise Cuma günü 16 yaşındaki Berkay H. Adlı öğrencinin alkol komasına girerek acilen hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı. Kanında 3.5 promil alkol saptanan öğrencinin durumunu görüp yardıma koşanlar arasında bulunan bir doktorun ilk müdahalesi, Berkay H.’nın hayatını kurtardı. Bir gece yoğun bakımda kalan Berkay H., hayati tehlikeyi atlatınca pazar günü taburcu edildi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, 76 bin Euroluk bir bütçeyle başlarında okul müdürü ve üç rehber öğretmen olmasına karşın Adana’dan Almanya’ya giden öğrencilerin başıboş gezdiğinin duyulması üzerine başlatılan inceleme kapsamında okul müdürünün Türkiye’ye çağrıldığı öğrenildi.





Projenin sorumlusu Kiremithane Meslek Lisesi müdürü Ersen Yılmaz, Türkiye’ye gitti.

Projede öğrencilerin TİG kaynak alanında uluslararası bir sertifikaya sahip olmaları için gerekli kurslara katılacağı belirtilirken, öğrenciler 45 günü geçmesine rağmen herhangi bir kaynak kursu görmediklerini anlatıldı. Organizatör şirket ise bütçenin kısıtlı olduğunu, sertifika değil, katılım belgesi vereceklerini savundu.



Adana Milli Eğitim Müdür Vekili Hamit Şentürk, Adana Kiremithane Meslek Lisesinden 24 öğrencinin, 3 öğretmen ve okul müdürü eşliğinde temmuz ayında uluslararası bir proje kapsamında kaynakçılık eğitimi almak üzere 3 aylığına Almanya'ya gittiğini söyledi.



Bugün bir gazetede ''kursun açılmadığı, öğrencilerin sokaklarda dolaştıkları'' şeklinde iddiaların yer aldığını belirten Şentürk, ''Olay çok yeni. Konuyla ilgili inceleme başlattık. Şu an yurt dışında oldukları için sağlıklı bilgi alamıyoruz ama konuyu yakından takip ediyoruz'' dedi.



Şentürk, öğrencilerin Almanya'ya gittikten sonra ailelerinden herhangi bir şikayet almadıklarını sözlerine ekledi.