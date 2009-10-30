Kurmel’den Aladağ’a krom tesisi

Adana’nın Aladağ ilçesinde 50 milyon dolara mal olan krom tesislerini hizmete açan işadamı Necati Kurmel, tesislerde yılda 1 milyon ton krom cevheri işleneceğini bildirdi



Saray Halı ve Saray Çiftliği’nin sahibi Necati Kurmel, Adana’nın Aladağ ilçesinde 50 milyon dolara mal olan krom tesislerini hizmete açtı. Kurmel’in şirketlerinden Ak Metal bünyesinde faaliyet gösterecek olan tesisler, yılda 1 milyon tonluk krom cevherini işleyip 130 bin tonluk krom haline getirecek.



Aladağ’daki krom madenini 42 yıl önce amcasının oğluyla işletmeye başladıklarını anlatan Necati Kurmel şunları söyledi:



“Kromun tonu 100 dolara çıktığı zaman sevinirdik. Çünkü, o zaman 90 dolara mal ettiğimiz kromdan az da olsa para kazanabilecek noktaya gelirdik. Son birkaç yıldır krom fiyatları müthiş arttı. Bu durum Çin’in büyük alıcı olarak piyasaya girmesinden kaynaklandı. Krom fiyatları 750 dolara çıktıktan sonra son dönemde 250 dolarlar seviyesinde indi. 300 dolar seviyesi bizim için iyi.”



800 kişilik istihdam



Elde edilen kromun tamamının Çin’e ihraç edildiğini belirten Kurmel’in ilçede kurduğu tesiste yaklaşık 800 kişi çalışıyor. İlçede gerçekleştirilen tek özel sektör yatırımı olan tesisin yanı sıra yine Kurmel’in ortaklığı bulunan Ak Metal ve Pınar Metal’in iki adet daha krom madenini işletiyor.

Kurmel ayrıca ilçede yaptıracağı emniyet amirliği binasının temelini attı ve yapımı tamamlanan spor salonunu hizmete açtı. Spor Salonu’nun açılış törenine Adana Valisi İlhan Atış, Ak Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Adana Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kezmez katıldı. Kurmel daha önce de ilçede iki adet lise ve 100 yataklı bir kız öğrenci yurdu yaptırmıştı. Kurmel, Aladağ’a bir de hastane yaptırmak istediğini söyledi.

