Kürkçü'den HDP'li seçmenden 'evet' oyu isteyen Erdoğan'a yanıt

İzmir’e partisinin referandum çalışmaları kapsamında halkla buluşan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP seçmeninden oy istemesini eleştirdi. Kürkçü, "Tayip Erdoğan’a Kürt halkı çok şans verdi. Artık deniz bitti” dedi.

dihaber’de yer alan habere göre, HDP’nin İzmir’deki “Hayır” kampanyası çalışmaları kapsamında halkla bir araya gelmeye devam ediyor. Konak ilçesinde bulunan Çimentepe mahalle Temsilciliği’nde HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün katılımı ile halk buluşması gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada konuşan Kürkçü, HDP vekillerin parlamentoda olmamasında ısrar eden tek kişinin Erdoğan olduğunu söyleyerek, vekillerin en kısa sürede mutlaka ait oldukları yerde olacaklarını söyledi.

"Halk sana hayır diyor"

"16 Nisan günü cemrenin sandıklara düşeceğini ve o sandıklarda 'hayır'ın patlayacağını" sözlerine ekleyen Kürkçü, “Zulme, esarete ve Kürtlerin sömürgeleştirilmesine hayır diyeceğiz. Asla yılmayacağız. Cumhurbaşkanının bir anket müptelası olduğunu biliyoruz. Sabah kalkıyor anketlere bakıyor akşam yatağında anket sonuçları ile uyuyor. O anketler son 3 aydır Erdoğan’a şunu diyor; halk sana hayır diyor o buna inanmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

"Kürt halkı çok şans verdi"

Erdoğan’ın daha önce 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde HDP’ye oy verenlere “Onlar da teröristtir” sözlerini söylediğini ifade eden Kürkçü, “Erdoğan bir haftadır Kürdistan’ın çevre ilçelerinde dolaşırken ne diyor ‘AKP, MHP, CHP’liden ve hatta HDP’li kardeşimden evet bekliyorum’ Tayip Erdoğan aç tavuğun rüyasında kendisini darı ambarında görmesi gibi HDP’lierin kendisine evet diyeceğini düşünüyor. Ama HDP’liler bu meseleyi ilk kez düşünmüyorlar. Tayip Erdoğan’a Kürt halkı çok şans verdi. Artık deniz bitti” şeklinde konuştu.

"Sana hayır diyoruz"

Kürkçü, “Bilal'in anlayabileceği şekilde anlatmamız gerekir. Biliyorsunuz Bilal tane tane anlatmayınca anlamıyor. Osmanlı padişahlarının bile böyle bir yetkisi yoktu. Eğer biz 16 Nisan’da Tayip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve kontrgerilla ortaklığına hayır ve kırmızı kartı gösterebilirsek o zaman her şeye yeni baştan başlayacağız. 16 Nisan’da Erdoğan’a sevilmiyorsun, istenmiyorsun, bizi yönetmeye layık değilsin başımızdan git. Sana hayır diyoruz diyeceğiz” dedi.

"Halk olarak kendimizi yöneteceğiz"

7 Haziran’da kendilerine barajı aşamayacaklarını söylenmesine rağmen barajı aştıklarını hatırlatan Kürkçü, “Barajı patlattık. 1 Kasım’da katliamlarla sizi barajın altında bırakacağız dediler başaramadılar. 16 Nisan’da şimdi bize sizin sultanınız biz olacağız siz olmayacaksınız derse biz de bu devirde ne şah ne padişah ne de sultan var. Biz halk olarak kendi kendimizi yöneteceğiz” diye konuştu.