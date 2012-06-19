Kürkçü: Uludere'yi kapatamayız, bizim için utanç kaynağı olur

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, “Uludere dosyasını kapatamayız. Bu bizim için utanç kaynağı olur. Oturduk, çalıştık, hiçbir şey tespit edemedik diyemeyiz” dedi.

Özel yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen klasörleri geçtiğimiz hafta inceleyen komisyon, daha önce elde ettikleri bilgilerin bir adım ötesine geçemediklerine dikkat çekmişti.

Dosyayı bu haliyle kapatamayacaklarına dikkat çeken Kürkçü, T24’e, “1 Temmuz’da TBMM tatile gerecek ve bu çalışma durdurulacaksa, raporun bağlanma meselesi ya tatil sonrasına kalacak ya da alelacele bir rapor yazılacak. Bunun bizim için bir utanç kaynağı olacağını, böyle bir şey yapmayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



Operasyon hangi uluslararası kurallara göre



Uludere Alt Komisyonuna geçtiğimiz hafta başvuran Kürkçü, ABD Savunma Bakanlığı ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden bilgi istenmesini istedi. Alt komisyona başvurusu şöyle:



TSK’ya ait iki adet F-16 uçağıyla bombalama



Komisyonumuzun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar sonunda Şırnak ili, Uludere ilçesi, Gülyazı köyü yakınlarında Türkiye-Irak sınır çizgisinin Irak tarafında 34 köylünün 28-29 Aralık 2011 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı iki F-16 uçağınca havadan bombalanarak öldürülmesi olayına ilişkin olarak asli sorumlu durumunda bulunan Genelkurmay Başkanlığı’nın Komisyonumuza olduğu kadar Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na da olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için bilgi vermekten kaçındığı, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’ndan gelen dosyaların incelenmesi sonunda anlaşılmıştır.



ABD ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden bilgi istenmeli



Komisyonumuzun, olayın oluşum ve gelişimi ile karar mekanizmasının işleyişini ortaya çıkarabilmesi amacıyla Kuzey Irak’ta cereyan eden faaliyetlerin takibi için Türkiye ile bir istihbarat paylaşım mekanizması içinde yer alan ve Uludere katliamında Türkiye askeri makamlarıyla insansız hava aracı ile gözlem konusunda işbirliği içinde olduğu Diyarbakır’dan gönderilen evraktan anlaşılan ABD Savunma Bakanlığı ile olayın topraklarında cereyan ettiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Irak hükümetinden bilgi istenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk halini almaktadır.



Saldırının uluslararası mevzuata uygunluğu araştırılmalı



Öte yandan, 34 masum insanın katledilmesiyle sonuçlanan bu saldırının düzenlenmesi sırasında ulusal ve uluslararası mevzuat ve davranış kurallarına uyulup uyulmadığının araştırılması da olayda rolü olanların yetki ve sorumluluk düzeylerinin ortaya çıkarılması bakımından önem kazanmaktadır. İncelemelerimizin bu yöne doğru da derinleştirilmesinin, Komisyonumuzdan saklanan bilgilerin nereden elde edilebileceği konusunda yol gösterici olacağı muhakkaktır. Bu nedenlerle, Komisyon Başkanlığı’nın:

-ABD Savunma Bakanlığı’nın olay ile ilgili bilgilerini Komisyonumuzla paylaşmasını sağlaması,

-Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin olay ile ilgili bilgilerini Komisyonumuzla paylaşmasını sağlamak,

-Komisyon uzmanlarının T.C. Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesine yönelik hava saldırıları düzenlemek bakımından bağlı olduğu ulusla ve uluslararası mevzuat konusunu araştırarak komisyonumuzu bilgilendirmesini sağlamak yönünde harekete geçmesi gerekmektedir.