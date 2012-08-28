Kürkçü: Şemdinli kırsalı gerillalardan temizlenmiş değil

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lılarla karşılaşmalarını değerlendirdi: Orada asıl olarak ortaya çıkan şey, daha önce görülmeyip de görünen şey. Şemdinli kırsalı daha önce söylendiği gibi gerillalardan temizlenmiş değil, burada gerillaların faaliyet halinde bulunduğudur.

BDP Milletvekilleri Nursel Aydoğan ve Sabahat Tuncel ile birlikte Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Gülyazı ve Ortasu Köyleri’ne gitmeden önce BDP Şırnak il binasında konuşan BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü , son gelişmeleri değerlendirdi.

Gülyazı ve Ortasu Köyleri’nde 34 kişinin ölümünün ardından 8 ay geçtiğini hatırlatan BDP ’li Kürkçü, "Katliam ile ilgili TBMM İnsan Hakları Komisyonu tarafından çalışma yapılıyor. Biz de yeni gelişmelerin olup olmadığını tespit etmek için hem de oradaki ailelerin yanlız olmadığını ve faillerin peşinde olduğumuzu göstermek için Roboski’ye gidiyoruz" dedi.

'Şemdinli kırsalı gerilladan temizkenmiş değil'

Hakkari ’nin Şemdinli İlçesi kırsalında PKK ’lıların yollarını kesmesi ile ilgili haberlerin abartıldığını ifade eden Kürkçü, "Şimdi görüntü ile gerçek arasındaki farkı anlamak için akıl lazım herkese. Tabii ki, biz burada gerillalarla karşılaştık. Ancak bu bizim gerillaların planlarıyla ortak çalıştığımızı değil, orada yolumuzun kesildiğini gösterir. Biz bu insanlara karşı herhangi bir husumet göstermedik, onlar da bize karşı göstermedi. Bunu bir zaaf, bunu bir terör belirtisi olarak görenlere diyeceğim tek şey; Eğer karşınızdakini anlamasanız, onu dinlemeseniz, bunu nasıl çözecekleridir. Bu çatışmayı çözmek için, kaçınılmaz olarak herkesi dinlememiz gerekir. Burada biz tesadüfen, bir rastlantı olarak karışlaştık. Bu karşılaşmayı bu kadar lafa boğmanın, bence gereği yok. Orada asıl olarak ortaya çıkan şey, daha önce görülmeyip de görünen şey. Şemdinli kırsalı daha önce söylendiği gibi gerillalardan temizlenmiş değil, burada gerillaların faaliyet halinde bulunduğudur. Bu görüntüyü bence görmekten hükümet hoşlanmadığı için bunun etrafında bir spekülasyon koparıldı. Ama bence abartılacak, büyütülecek bizim açımızdan bir durum yoktu. Geçtiğimiz yıl sandıkların açıldığı zaman hangi noktada duruyorsak, bu yıl da aynı noktadayız" diye konuştu.