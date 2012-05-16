Kürkçü: Poşu mahkumiyeti, KCK varken özgürlükçü anayasa nasıl olacak?

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara





BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, "Bayram havası içinde Anayasa yazımına gidilmediği konusunda toplumu uyarmak isterim. Böyle bir yanılgıya kapılanmamalı" dedi. Anayasanın yöntemi konusunda siyasi partiler arasında henüz bir uzlaşma sağlanmadığına dikkat çeken Kürkçü, “Her ne kadar AKP tarafı çok geniş bir uzlaşma varmış ve anayasa yazımına başlanmış gibi davransa da yaklaşım konusunda partilerin ne düşündükleri henüz deklare edilmiş değil” diye konuştu.

Ertuğrul Kürkçü’ye göre, özgürlükçü bir anayasadan söz etmek için alan temizliği şart. Bunu için ifade, toplu gösteri özgürlüğü, Siyasi Partiler Yasası (SPY), Seçim Yasası’nın yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

“Bunlar olmadan Anayasa ne anayasa tartışılabilir ne oylanabilir” diyen Kürkçü, Cihan Kırmızıgül’e verilen 11 yıl üç aylık ceza ile KCK tutuklamalarını hatırlattı. Kürkçü sözlerine şöyle devam etti:

“Poşu taktığı için bir insan mahkum olurken, KCK tutuklamaları intikam ötesi bir hal almışken, hangi iddianame, kovuşturma esasına bağlı olduğu belli olmayan tutuklamalar furyası devam ederken bunları özgürlükçü bir anayasa ile nasıl bağdaştıracağız. ‘Herkes dinini ya da dinsizliği seçmekte özgür’ diye yazacakken, Başbakan tek din diye ağzından kaçırırsa bunları neyle bağdaştıracağız.”



‘Anayasa yazımı için masaya oturulmuş değil’



BDP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinin, çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdiklerini söyleyen Kürkçü, “Her ne kadar AKP tarafı, çok geniş bir uzlaşma varmış ve anayasa yazılmaya başlanmış gibi davransa da anayasa yaklaşımı konusunda partilerin ne düşündükleri deklare edilmiş değil. Anayasa yazımı için masaya oturulmuş değil. Sadece, oy birliği olmayan maddelerin arkaya bırakılacağı konusunda uzlaşma var” dedi.