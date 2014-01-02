Kürkçü: MİT görevlisinin Hatay'da durdurulan TIR’da olduğu doğru mudur?

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Hatay'da mühimmat taşıdığı iddiası ile durdurulan ancak MİT'in araya girmesi ile aranmasıne izin verilmeyen TIR'a ilişkin verdiği yazılı soru önergesinde, İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın cevaplaması için “Durdurulan TIR’da silah ve mühimmat bulunduğu doğru mudur?” sorusunu yöneltti.

Kürkçü’nün yazılı sunduğu soru önergesi şöyle:

Basına yansıyan haberlere göre, jandarma ihbar tutanağında “01 Ocak 2014 günü saat 16.00 sıralarında insani yardım malzemesi taşıdığı kılıfıyla içi silah dolu bir TIR’ın Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden Kilis iline doğru yola çıkacağı, Sevkiyatın yapılacağı aracın plakasının 06 BR 8860 olduğu, dorsesinin ise 06 DE 3290 olduğu...” şeklinde ifade edilen bilgiler doğrultusunda Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzerinde (Özova Tarım civarı) jandarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yol kontrol noktasında bir TIR’ı durdurmuştur. Durdurulan TIR’da gıda maddeleri arasında gizlenen roket başlıkları ile silah ve mühimmat bulunduğu iddia edilmektedir. TIR’ın sürücüsü ile biri Suriye uyruklu, biri Türk toplam 3 kişinin gözaltına alındığı da iddialar arasındadır.

TIR’ın İnsani Yardım Vakfı İHH’ya ait olduğu ve jandarmanın durdurduğu TIR'da bulunan ve kendisinin MİT görevlisi olduğunu söyleyen kişinin, TIR'ı aratmak istememesi de konuyla ilgili iddialar arasındadır.

İHH İnsani Yardım Vakfı Basın Koordinatörü Serkan Nergis, "silah dolu TIR" iddiasını twitter hesabından yalanlamıştır. Nergis: "Bölgedeki arkadaşlarımızın bildirdiğine göre durdurulmuş bir İHH yardım TIR’ı yok. Arkadaşlar şu an konu ile alakalı bilgi edinmeye çalışıyor. İHH'ya geldiği ve içerisinde mühimmat bulunduğu iddia edilen aracın vakfımız ile herhangi bir ilgisi yoktur." demiştir.



Bu gerekçe ile;

1. Sözkonusu iddialara göre olay tarihinde Jandarma ekiplerince bir TIR durdurularak arama yapılmış mıdır?

2. Durdurulan TIR’da silah ve mühimmat bulunduğu doğru mudur?

3. Sözkonusu TIR kime aittir? Olay sırasında hangi amaçla kullanılmaktadır? TIR nereden nereye gitmektedir?

4. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi veya kişiler var mıdır? Var ise bunlar kimlerdir?

5. Olayda iddia edildiği gibi bir MİT görevlisinin de TIR’da olduğu doğru mudur? Doğru ise oradaki görevi nedir?

6. Hatay Valisi Celalettin Lekesiz’in olay yerine gelerek aracı jandarmanın elinden almak istediği iddiaları doğru mudur?

7. Daha önce Adana’da ele geçirilen ve Suriye’ye sevkedildiği iddia edilen silah ve mühimmatlarla bu olayın bir ilgisi var mıdır?