Kürkçü: Bu dava biz bitti demeden bitmez

T24- BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürcü, Hrant Dink cinayeti davasındaki kararı vicdanen kabul etmediklerini belirterek, ''Bu dava, biz 'bitti' demeden bitmez'' dedi.



Kürkcü, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, polis yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmeyerek, soruşturmanın emniyet içindeki kollarının ortaya çıkarılmasının engellendiğini ileri sürdü.



Mahkemenin verdiği kararı, akıl ve vicdan sahibi kimsenin kabullenemeyeceğini savunan Kürkcü, ''Bu, devletin cinayet işleme geleneğinin ileri demokraside de süregittiğinin çok açık bir ilanıdır. Devlet adına cinayet işleyenlerin cezasızlığı geleneğinin süregitmekte olduğunun göstergesidir. Bizler gerçek katilleri cezalandırmayan, onlarla yüzleşmeyen kesimlere ve bu davanın bittiğini, kapandığını düşünenlere, 'bu dava biz bitti demeden bitmeyecek' diyoruz. Bu kararı veren yargıçlar ve kararın arkasında duran yetkililer bunu bilsinler'' diye konuştu.



Yargının artık Hükümetin bile değil, güvenlik aygıtının elindeki bir alet haline dönüştüğünü iddia

eden Kürkcü, Türkiye'de yargının güvenlik aparatı olarak çalışmaya başladığını öne sürdü.