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Dünya

KURİL ADASI KRİZİ BÜYÜYOR TOKYO (A.A) 

02 Kasım 2010 13:01

-KURİL ADASI KRİZİ BÜYÜYOR TOKYO (A.A) - 02.11.2010 - Japonya, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in tartışmalı Kuril adalarını ziyaretiyle ilgili olarak Moskova Büyükelçisini geri çağırdı. Tokyo hükümeti, Rusya'daki Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geçici olarak geri çağırdığını bildirdi, ancak Büyükelçinin ülkesinde ne kadar kalacağı açıklanmadı. Japon Dışişleri Bakanı Seiji Maehara, Büyükelçiyi geri çağırmanın düşmanca bir niyet taşımadığını, ülkesinin Rusya ile ekonomik ilişkilerini güçlendirme politikalarında değişiklik olmadığını kaydetti. Kuril adalarına giden ilk Rus Devlet Başkanı olan Medvedev'in ziyareti, Tokyo'nin tepkisine yol açmıştı. Japonya Başbakanı Naoto Kan, ziyareti "çok üzücü" olarak nitelendirmiş, Dışişleri Bakanı Maehara da bu ziyareti protesto etmek için Rusya'nın Tokyo Büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı. Öte yandan Japonya hükümeti sözcüsü Yoşito Sengoku, Başbakan Naoto Kan'ın, 13-14 Kasım günlerinde düzenlenecek bölgesel zirve için Japonya'ya gelecek olan Medvedev ile görüşme planını değiştirme niyetleri olmadığını belirtti. Rusya'nın ''Güney Kuriller'', Japonya'nın ''Kuzey Toprakları'' olarak adlandırdığı bölgeyle ilgili tartışmalar onlarca yıldır sürüyor. Sovyet ordusunun 1945 yılında işgal ettiği ve halen Rusya'nın denetimi altında olan sorunlu bölge nedeniyle, İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki ülke arasında (Japonya ve SSCB) barış anlaşması imzalanmadı ve teoride halen savaş halindeler. Rusya, 2005 yılında anlaşmazlık konusu 4 adanın 2'sini Japonya'ya verme karşılığında bu ülkenin diğer 2 ada üzerinde hak iddiasından vazgeçmesi önerisinde bulundu, ancak Japonya bunu reddetti.

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